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В офисе Зеленского висит картина с горящим Кремлем

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

В офисе Владимира Зеленского висит картина с горящим Кремлем и мавзолеем, а также солдатами ВСУ, находящимися на российской земле. Фото опубликовала газета The Times, взявшая интервью у главы киевского режима.
Автор статьи Саймон Шустер отметил, что картина с изображением горящего Кремля висит в комнате рядом с кабинетом Зеленского. Там же можно увидеть и другие подобные работы.

«Одна из них показывает российский военный корабль, уходящий на дно. Другая — украинских солдат, воевавших на территории России. Но самая любимая картина Зеленского — горящий Кремль», — пишет журналист.

Шустер уточнил, что все картины Зеленский выбирал лично.

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В Минобороны доложили последние новости из белгородского приграничья
Минобороны: ВС РФ ликвидировали технику ВСУ в белгородском приграничье
24 марта 2025, 16:48

Фото: istockphoto/vladj55

Российские военнослужащие ликвидировали технику украинских боевиков в белгородском приграничье с использованием FPV-дронов.
Об этом доложили в Минобороны в понедельник, 24 марта. В МО РФ уточнили, что боевики ВСУ использовали различную технику, включая боевую бронемашину, а также инженерную машину разграждения, багги и квадроциклы.



«Расчетами FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в составе группировки войск «Север» все выявленные цели были уничтожены», — проинформировали в министерстве.

Перед этим стало известно, что ВСУ отказались выполнить приказ командиров на границе с белгородским регионом. Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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Бригада ВСУ не стала выполнять приказ командования на границе с Белгородской областью
«СВ»: бригада ВСУ отказалась выполнять приказ на границе с Белгородской областью
24 марта 2025, 16:32

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Командира 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Волошина уволили после его отказа выполнять приказ, связанный с переброской подразделений на границу с Белгородской областью. Об этом написал Telegram-канал «Северный ветер».
«82-я бригада ВСУ отказалась выполнять приказ в Белгородском приграничье — комбриг снят», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо Волошина временно исполнять обязанности командира бригады будет 30-летний В. Гуцул, который вывез свою семью в одну из стран Южной Европы.

По данным военкоров, перед новым врио комбрига стоит задача восстановить боеспособность 82-й бригады ВСУ за счет мобилизованных украинцев не старше 24 лет.

Напомним, ВСУ уже на протяжении недели пытаются прорваться в Белгородскую область. По некоторым данным, боевики смогли зайти в Демидовку и закрепиться на ее окраинах. При этом некоторые военкоры отмечают, что противника в населенном пункте нет. При этом обстановка продолжает оставаться крайне напряженной.

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В Госдепе высказались об отсутствии диалога между Россией и США при демократах
Госдеп считает отсутствие диалога между РФ и США при Байдене бессмысленным
24 марта 2025, 16:27

Фото: istockphoto/Westy72

Отсутствие российско-американского диалога при демократах было бессмысленным, заявила журналистам Fox News представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
«Соединенные Штаты не говорили с Россией в течение трех лет. Не было никакой коммуникации двух основных ядерных держав. Для Америки… не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла», — прокомментировала Брюс.
Она подчеркнула необходимость диалога между государствами и их руководством.

«То, что мы делаем с Россией, Украиной (по — прим. ред.) войне — это говорим с обеими сторонами», — заключила Брюс.

Первые российско-американские переговоры состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля. Эксперты назвали диалог позитивным. В понедельник, 24 марта, делегации России и США обсуждают в Эр-Рияде важнейшие вопросы.

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Бывший хоккеист Евгений Константинов погиб в зоне СВО при выполнении задач
24 марта 2025, 15:33

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Бывший хоккеист Евгений Константинов погиб в зоне спецоперации при выполнении боевых задач на 26 году жизни. Об этом сообщил новочебоксарский клуб «Сокол» и СШОР №4 в соцсетях. Молодой человек погиб в Курской области.
«Константинов погиб 21 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи в Курской области», — сказано в сообщении.

Константинов играл за команду «Сокол-99» в сезонах 2009-2015 гг. в первенстве страны среди юношей Поволжья. С бойцом попрощаются 24 марта в поселке Урмары. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа прошлого года. Киевский режим хотел добиться обмена территорий при помощи вторжения в российский регион.

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#мир
#россия
#спорт
#хоккей
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#сво
#конфликт
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#новости
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Глава МИД Венгрии: либеральные лидеры ЕС хотят продолжения конфликта на Украине
24 марта 2025, 15:27

Фото: iStock/rarrarorro

Либеральные лидеры Европы хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался, так при его окончании их привлекут к ответственности. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, всему виной ошибочная политика ЕС трех последних лет.
«Эта стратегия всерьез поставила Европу под угрозу и причинила ей много вреда с точки зрения как безопасности, так и экономики», — пояснил министр в интервью RT.
В свою очередь гендиректор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев предрекает продолжение конфликта и на Ближнем Востоке. По его мнению, президент США Дональд Трамп намерен поддержать Израиль и «навести порядок», передает слова эксперта «Вечерняя Москва».

Он считает, что при этом Демпартия США и Великобритания будут пытаться помешать Трампу, стараясь посеять хаос на Ближнем Востоке, в котором тот должен будет увязнуть.
«Чтобы старик Дональд в нем увяз, потерял авторитет и в идеале отвлекся бы от борьбы с ними. И против Трампа на Ближнем Востоке уже играют!» — отметил Журавлев.
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