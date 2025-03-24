В офисе Зеленского висит картина с горящим Кремлем

Владимир Зеленский
В офисе Владимира Зеленского висит картина с горящим Кремлем и мавзолеем, а также солдатами ВСУ, находящимися на российской земле. Фото опубликовала газета The Times, взявшая интервью у главы киевского режима.
Автор статьи Саймон Шустер отметил, что картина с изображением горящего Кремля висит в комнате рядом с кабинетом Зеленского. Там же можно увидеть и другие подобные работы.
Шустер уточнил, что все картины Зеленский выбирал лично.
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«Одна из них показывает российский военный корабль, уходящий на дно. Другая — украинских солдат, воевавших на территории России. Но самая любимая картина Зеленского — горящий Кремль», — пишет журналист.
Шустер уточнил, что все картины Зеленский выбирал лично.
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Элина Позднякова