В офисе Зеленского заявили об оперативном значении Авдеевки

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Авдеевка имеет не только символическое значение, но и оперативную важность. Об этом он сообщил в интервью британской газете Guardian.
Ранее Washington Post сообщала, что украинские военные приступили к частичному отходу в районе Авдеевки. Они убеждены, что город в скором времени будет сдан. Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что ситуация в районе Авдеевки приобрела критический характер.
Подоляк объяснил, почему Украине важно удержать Авдеевку. По его словам, если населённый пункт перейдёт под управление российских военных, то они построят там логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта. Кроме того, Киеву нужна Авдеевка для осуществления контроля за районом, окружающим Донецк.
Советник главы офиса Зеленского подчеркнул, что речь идёт не о символизме, а об оперативной важности этой территории.
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Подоляк объяснил, почему Украине важно удержать Авдеевку. По его словам, если населённый пункт перейдёт под управление российских военных, то они построят там логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта. Кроме того, Киеву нужна Авдеевка для осуществления контроля за районом, окружающим Донецк.
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Анастасия Чинкова