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Украинская сторона не собирается признавать долги перед США, заявил республиканским СМИ Владимир Зеленский. Глава киевского режима мотивировал отказ тем, что «это не кредит».
«Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — сказал Зеленский.Подписание сделки по редкоземельным металлам Украины должно было состояться в конце февраля, однако сорвалось из-за возникшей ссоры между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Украинскому политику указали на неуважение к американским властям, а затем попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский принес Трампу извинения, когда Вашингтон прекратил оружейные поставки в ВСУ.
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