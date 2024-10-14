В ОПК сравнили оружие России и НАТО

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Российское вооружение во много превосходит то, которое страны НАТО поставляют для ВСУ, заявил начальник управления президента Росии по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, основная задача — обеспечить ВС РФ всем необходимым для победы.
«Наше вооружение сегодня по своим характеристикам не уступает, а во многом опережает то вооружение, которое поставляется странами НАТО нашему противнику», — отметил он.Евтухов также добавил, что все контракты на поставку российского за границу выполняются в срок, в заявленном количестве и качестве вопреки ограничениям и санкциям.
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