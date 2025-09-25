В Орехово-Зуевском округе открыли памятник участникам СВО

25 сентября 2025, 13:32

оригинал Фото: Министерство территориальной политики Московской области

В Орехово-Зуевском городском округе состоялось торжественное открытие памятника участникам Специальной военной операции. Монумент посвящён как вернувшимся с поля боя военнослужащим, так и тем, кто продолжает службу, а также защитникам, отдавшим жизнь, исполнив воинский долг, сообщает Министерство территориальной политики Московской области.