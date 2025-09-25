В Орехово-Зуевском округе открыли памятник участникам СВО
В Орехово-Зуевском городском округе состоялось торжественное открытие памятника участникам Специальной военной операции. Монумент посвящён как вернувшимся с поля боя военнослужащим, так и тем, кто продолжает службу, а также защитникам, отдавшим жизнь, исполнив воинский долг, сообщает Министерство территориальной политики Московской области.
Центральный образ — воин-защитник, в руках символа мира — белые голуби. Автором памятника стала знаменитая студия имени М.Б. Грекова, созданная в 1934 году и являющаяся главным центром батального искусства России. Работы её мастеров хранятся в ведущих музеях страны и десятилетиями формируют военную летопись.
Новый мемориал станет местом памяти для жителей округа
