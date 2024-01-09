В Орле при атаке беспилотника ВСУ поврежден многоквартирный дом

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В Орле при атке украинских беспилотников повреждение получил жилой многоквартирный дом. Об этом заявил мэр города Юрий Парахин, добавив, что специалисты уже приступили к устранению последствий вражеской атаки.
«Сегодня на территории города Орла упали два беспилотных летательных аппарата, ещё один — в Орловском муниципальном округе. Один из беспилотников в последствии причинил ущерб многоэтажному дому — взрывной волной выбиты стёкла», - написал Парахин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что в связи с происшествием в городской администрации была оперативно создана комиссия по ЧС. Под ее контролем сотрудники управляющей компании и специалисты теруправления уже приступили к устранению полученных повреждений.
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