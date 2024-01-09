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В Орле при атаке беспилотника ВСУ поврежден многоквартирный дом

Парахин: В Орле при атаке беспилотника ВСУ поврежден многоквартирный дом
09 января 2024, 17:53
Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

В Орле при атке украинских беспилотников повреждение получил жилой многоквартирный дом. Об этом заявил мэр города Юрий Парахин, добавив, что специалисты уже приступили к устранению последствий вражеской атаки.
«Сегодня на территории города Орла упали два беспилотных летательных аппарата, ещё один — в Орловском муниципальном округе. Один из беспилотников в последствии причинил ущерб многоэтажному дому — взрывной волной выбиты стёкла», - написал Парахин в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в связи с происшествием в городской администрации была оперативно создана комиссия по ЧС. Под ее контролем сотрудники управляющей компании и специалисты теруправления уже приступили к устранению полученных повреждений.


Жильцам пострадавшего дома также предложили разместиться в пунктах временного размещения, если в этом есть необходимость. Глава Орла подчеркнул, что ситуация находится под контролем местных властей.

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Залужный в 2022 году хотел провести дерзкое контрнаступление в Крыму
BI: Залужный хотел в 2022 году провести операцию в Крыму, но США не разрешили
09 января 2024, 17:40

Фото: iStock/Michele Ursi

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в 2022 году планировал «дерзкое контрнаступление», которое бы изолировало российские силы в Крыму, однако США не одобрили такой план. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на новую книгу журналиста Wall Street Journal Ярослава Трофимова.
«Был план прорваться через части Запорожья и перерезать так называемый "сухопутный мост", чтобы изолировать российские силы в Крыму», - говорится в статье.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский совместно с Залужным предложили западным партнерам провести «дерзкое наступление» в Крыму. Однако американские эксперты посчитали, что Киев не готов к таким действиям. Украинскому руководству посоветовали сначала взять Херсон.

В 2022 году Залужный не был согласен с оценкой США, однако спорить не стал, так как именно Америка снабжала Украину большей частью военной помощи, и главкому ВСУ пришлось согласиться.

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Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область
Богомаз: в Брянской области сбит украинский беспилотник
09 января 2024, 17:11

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Брянской области силами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарата самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе атаки вражеского беспилотника никто не пострадал. На земле разрушений также нет. На месте работают специалисты оперативных служб региона.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявлял, что в небе над регионом средствами противовоздушной обороны сбиты сразу три украинских беспилотника. По его словам пострадавших нет.

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МО РФ: ПВО за сутки перехватила 10 снарядов РСЗО Vampire чешского производства
09 января 2024, 15:37

Фото: iStock/vladj55

В Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили десять снарядов украинских РСЗО Vampire и шесть беспилотников.
В военном ведомстве подчеркнули, что БПЛА были сбиты в следующих населенных пунктах: Кривошеевка, Волчеяровка ЛНР и Марьинка ДНР. Также сообщается, что ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожили до 240 солдат ВСУ и гаубицу Д-30.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В небе над Курской областью сбиты три украинских беспилотника
Старовойт: В небе над Курской областью сбиты три украинских беспилотника
09 января 2024, 15:34

Фото: iStock/R_Type

В небе над Курской областью средствами противовоздушной обороны сбиты сразу три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В небе над Курском сработало ПВО. По предварительной информации, средствами ПВО сбито 3 БПЛА самолетного типа», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и поблагодарил российских военных.

Ранее глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что сразу два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать объект топливно-энергетический комплекса в Орле. По его словам, в результате атаки пострадали три человека. Он уточнил, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. При этом двум из них госпитализация не потребовалась.

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Власти раскрыли число пострадавших при атаке ВСУ на объекты ТЭК в Орловской области
Клычков: три человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на объекты ТЭК в Орле
09 января 2024, 15:26

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Три человека пострадали при атаке украинских беспилотников на объекты ТЭК в Орловской области. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.
«В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести», - написал Клычков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. При этом двум из них госпитализация не потребовалась.

Напомним, сразу два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать объект топливно-энергетический комплекса в Орле. Он отметил, что возникшее в ходе падения двух вражеских БПЛА возгорание было оперативно локализовано. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники всех экстренных служб города. Ситуация полностью контролируемая. Глава региона также призвал местных жителей соблюдать бдительность.

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«Наступит конец»: Американский эксперт вынес последнее предупреждение Зеленскому
Риттер: Без мирных переговоров Украина потеряет Харьков и Одессу
09 января 2024, 15:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Если президент Украины Владимир Зеленский не примет решение о старте мирных переговоров – Украина продолжит терять территории, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Я думаю, они могут взять Харьков, а затем продолжат наступать, возьмут Днепропетровск, Николаев и Одессу — это конец для Украины. Если только Зеленский не поступит разумно и не запросит мир прямо сейчас», — прокомментировал ситуацию Риттер.

По словам эксперта, уже сейчас стало ясно, что у Украины нет возможности выйти победительницей в этом конфликте. При этом, колоссальные потери среди личного состава Киев также не способен восполнить. В то же время, напомнил Риттер, среди западных союзников возрастает политическое давление о необходимости проведения мирных переговоров между Киевом и Москвой.

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В ВСУ признались в недостатке зенитных управляемых ракет
Игнат: У ВСУ действительно есть дефицит зенитных управляемых ракет
09 января 2024, 15:14

Фото: iStock/Andrey Atanov

Армия Украины испытывает острый дефицит зенитных управляемых ракет. Такое признание сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя статью, опубликованную The New York Times о том, что США не смогут в ближайшее время предоставить Украине ракеты для ЗРК Patriot.
«Дефицит зенитных управляемых ракет понятно, что есть, никто этого не скрывает. Поэтому и появляются такие опасения в западной прессе. Думаю, западные партнеры хорошо проинформированы о положении дел у нас со средствами противовоздушной обороны», — заявил Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, украинские военные потратили большое число ракет, чтобы отбить три последние массированные атаки со стороны России, которые проводились 29 декабря, 2 и 8 января.

По словам Игната, в ночь на 8 января ВСУ смогли сбить только 18 российских ракет из 51 из-за дефицита ЗРК Patriot и ему подобных.

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Два беспилотника ВСУ атаковали объект ТЭК в Орле
Клычков: два беспилотника ВСУ упали на объект ТЭК в Орле
09 января 2024, 15:04

Фото: iStock/rancho_runner

Сразу два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать объект топливно-энергетический комплекса в Орле. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.
«Друзья, сообщаю, что на территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетический комплекса», - написал Клычков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что возникшее в ходе падения двух вражеских БПЛА возгорание было оперативно локализовано. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники всех экстренных служб города. Ситуация полностью контролируемая. Глава региона также призвал местных жителей соблюдать бдительность.

По данным Telegram-канала «112», в результате атаки беспилотников пострадали два человека.

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В Польше предрекли худший сценарий для Украины
Генерал Скшипчак: НАТО и ЕС не в силах противостоять России
09 января 2024, 14:37

Фото: iStock/JARAMA

За два года российской спецоперации ни НАТО, ни Евросоюз не смогли выработать действенную стратегию для противостояния России. Такое заявление сделал генерал Вальдемар Скшипчак, передает Rzeczpospolita.
«Владимира Путина это устраивает, потому что сейчас именно он ведет гибридное наступление. У него нет особых проблем, поскольку он знает, что мы не можем ничего сделать», — считает Скшипчак.

Он также добавил, что голоса в поддержку Украины становятся все слабее по мере продвижения российских военных в зоне спецоперации. По его словам, такое развитие событий является худшим сценарием для ВСУ на поле боя.

Специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV заявил, что что власти говорят о крайне малом выпуске дронов для украинской армии. Как утверждает украинский офицер, объявленный Киевом план производства миллиона БПЛА является абсолютно недостаточным.


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