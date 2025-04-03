В Орловской и Тульской областях объявлена ракетная опасность

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В ночь на 3 марта в Орловской и Тульской областях власти объявили ракетную опасность. Об этом сообщили губернаторы регионов Андрей Клычков и Дмитрий Миляев в своих telegram-каналх.
В Орловской области опасность введена с 04:17 по московскому времени. За ночь это уже второй случай, когда региону угрожает ракетный удар. Ранее опасность объявляли в 3:20, а отменили в 3:49. Клычков призвал граждан перейти в укрытие или в помещение без окон.
В Тульской области ракетная опасность действовала с 3:31 до 4:24.
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В Тульской области ракетная опасность действовала с 3:31 до 4:24.
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Иван Мусатов