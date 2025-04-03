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В Орловской и Тульской областях объявлена ракетная опасность

Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

В ночь на 3 марта в Орловской и Тульской областях власти объявили ракетную опасность. Об этом сообщили губернаторы регионов Андрей Клычков и Дмитрий Миляев в своих telegram-каналх.
В Орловской области опасность введена с 04:17 по московскому времени. За ночь это уже второй случай, когда региону угрожает ракетный удар. Ранее опасность объявляли в 3:20, а отменили в 3:49. Клычков призвал граждан перейти в укрытие или в помещение без окон.

В Тульской области ракетная опасность действовала с 3:31 до 4:24.

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ВО: Индия продолжает поставлять артиллерийские мины ВСУ
03 апреля 2025, 04:57

Фото: iStock/Zeki035

Индия продолжает поставлять артиллерийские мины для украинских вооруженных сил. Об этом сообщает telegram-канал «Военный осведомитель».
«Индия продолжает поставки артиллерийских боеприпасов для ВСУ», — говорится в публикации.

К сообщению были прикреплены фотографии, на которых находятся мины 2024 года выпуска. Боеприпас предназначается для 120-мм минометов.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года украинская армия лишилась почти 2,5 тысячи танков и других бронемашин. К тому же известно об уничтожении свыше 10 тысячи украинских беспилотников.

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Полянский: Украина не успела скрыть следы своих преступлений в Курской области
03 апреля 2025, 04:14

Фото: iStock/IherPhoto

По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, украинские власти не успели скрыть следы своих преступлений в Курской области. Об этом дипломат заявил в ходе неформального заседания Совета Безопасности.
«Неожиданный и скрытный характер манёвров позволил зайти глубоко в тыл украинских войск и вынудил их обратиться в поспешное бегство, не оставив времени замести следы своих преступлений», — сказал Полянский.

К тому же российский политик отметил, что Курская область практически вся освобождена от оккупации ВСУ. Напомним, украинская армия вторглась на территорию РФ 6 августа. В марте российские войска совершили масштабное наступление, в результате которого удалось отбить практически все занятые ВСУ участки.

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Полянский: Курская область почти вся освобождена от ВСУ
03 апреля 2025, 01:47

Фото: iStock/zabelin

Почти вся территория Курской области освобождена от украинских войск. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России», — заявил Полянский в ходе неформального заседания СБ ООН.

Напомним, что украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Часть территорий региона была оккупирована ВСУ до марта. Тогда российские войска совершили масштабное наступление, в результате которого практически все занятые противником районы были освобождены.

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#армия
#оон
#всу
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#полянский
#украина
#курская область
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Евросоюз не может заменить США в поставках военной помощи на Украину
02 апреля 2025, 22:53

Фото: istockphoto/artJazz

У Евросоюза не получается заменить США в поставках военной помощи на Украину. Об этом пишут argumneti.ru. Однако из обещанных американцами 69 млрд долларов предоставлено лишь 13,6 млрд из-за завышенных оценок стоимости вооружений и расходов Вашингтона, не относящиеся напрямую к Украине.
«Европейский Союз остается ведущим донором, выделившим 65,7 млрд долларов на военную помощь. Сейчас ЕС разрабатывает программу финансирования оборонной промышленности на сумму до 800 млрд евро, а также создает механизм для совместных закупок вооружения. Великобритания заключила долгосрочное соглашение, предусматривающее ежегодные поставки на сумму 3,6 млрд долларов», — отмечает издание.
Тем временем профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина рассказала, как Европа намерена поступать в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа. В беседе с RT политолог пояснила, что приход к власти республиканца дал понять, что Штаты не будут тратиться на союзников, а начнут аккумулировать деньги внутри страны.
«Поэтому сейчас задача европейцев — пересидеть Трампа и его администрацию. Они полагают, что все изменится с приходом к власти демократов или другой республиканской администрации», — отметила эксперт.
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Стало известно, почему Зеленский так часто отказывается от собственных заявлений
Бывший нардеп Олейник: Зеленский часто меняет позицию из-за наркозависимости
02 апреля 2025, 22:42

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский так часто отказывается от собственных заявлений, меняет свою позицию и отдает «дурацкие приказы» из-за наркотической зависимости, допустил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что излишняя эмоциональность и оскорбительные реплики лидера киевского режима могут говорить о возбужденном состоянии сознания после принятия «очередной дозы».
«Человек забывает, что говорил вчера. Например, со сделкой по редкоземельным металлам он так запутал себя и [президента США Дональда] Трампа, что уже неясно, о чем они договаривались. Минимум логики, больше эмоций, оскорблений, причем на грани недопустимого — это как раз признаки депрессии или возбужденного состояния от очередной дозы», — поделился экс-нардеп.
Олейник добавил, что Зеленскому могут проводить специальные медицинские процедуры перед записью ежедневных видеообращений, которые он выкладывает в соцсетях.
«У него же «видосики» каждый вечер должны выходить. Поэтому, вероятно, к вечеру делается какая-то процедура, после чего он записывает и выкладывает свое видео», — считает он.
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