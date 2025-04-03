ВО: Индия продолжает поставлять артиллерийские мины ВСУ

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Индия продолжает поставлять артиллерийские мины для украинских вооруженных сил. Об этом сообщает telegram-канал «Военный осведомитель».
«Индия продолжает поставки артиллерийских боеприпасов для ВСУ», — говорится в публикации.
К сообщению были прикреплены фотографии, на которых находятся мины 2024 года выпуска. Боеприпас предназначается для 120-мм минометов.
Ранее стало известно, что с начала 2025 года украинская армия лишилась почти 2,5 тысячи танков и других бронемашин. К тому же известно об уничтожении свыше 10 тысячи украинских беспилотников.
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