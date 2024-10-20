В Орловской области объявили ракетную опасность

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В Орловской области объявляли ракетную опасность. Об этом в своём Telegram-канале сообщал глава региона Андрей Клычков.
В сообщении жителей призывали укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Лучше всего прятаться в коридоре, ванной или кладовой. Жителям, находящимся во время работы сирен на улице, следовало зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
В 12:00 ракетная опасность была отменена, о чём Клычков также уведомил в своём канале.
Напомним, что в регионе регулярно срабатывает система оповещения населения в связи с угрозами атак украинских беспилотников и ракетных ударов.
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В 12:00 ракетная опасность была отменена, о чём Клычков также уведомил в своём канале.
Напомним, что в регионе регулярно срабатывает система оповещения населения в связи с угрозами атак украинских беспилотников и ракетных ударов.
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Анастасия Чинкова