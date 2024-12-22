В Орловской области потушили пожар на объекте топливной инфраструктуры

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Возгорание, которое возникло на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области в результате атаки дронов, ликвидировано. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, основная цель противника заключалась в атаке объектов топливо-энергетической инфраструктуры. Клычков отметил, что пострадавших и значительных повреждений нет.
Напомним, в Орловской области произошла массовая атака беспилотников на объект топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, в небе прозвучало порядка 10–12 глухих взрывов.
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Екатерина Коршунова