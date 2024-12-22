За ночь над регионами России уничтожили 42 дрона ВСУ

Журналисты из Португалии нагнетают русофобский фон, искажают факты и пишут, что посольство их страны в Киеве повредил удар со стороны РФ. В посольстве России в Португалии отвергают эти обвинения — ущерб зданию дипмиссии Португалии причинила работа украинской системы ПВО.