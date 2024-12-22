За ночь над регионами России уничтожили 42 дрона ВСУ

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Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве пояснили, что 20 беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы над Орловской областью, по 8 дронов – над Ростовской и Брянской областями, 5 – над Курской областью и один – над территорией Краснодарского края. Иные подробности не сообщаются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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