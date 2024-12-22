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За ночь над регионами России уничтожили 42 дрона ВСУ

Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.


В российском оборонном ведомстве пояснили, что 20 беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы над Орловской областью, по 8 дронов – над Ростовской и Брянской областями, 5 – над Курской областью и один – над территорией Краснодарского края. Иные подробности не сообщаются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Орловской области потушили пожар на объекте топливной инфраструктуры
22 декабря 2024, 09:20

Фото: iStock/Distortion Media

Возгорание, которое возникло на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области в результате атаки дронов, ликвидировано. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, основная цель противника заключалась в атаке объектов топливо-энергетической инфраструктуры. Клычков отметил, что пострадавших и значительных повреждений нет.

Напомним, в Орловской области произошла массовая атака беспилотников на объект топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, в небе прозвучало порядка 10–12 глухих взрывов.

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За ночь над регионами России уничтожили 42 дрона ВСУ
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#орловская область
#вс рф
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ПВО отразила в Ростовской области комбинированную атаку ВСУ
Слюсарь: ПВО уничтожила над Ростовской областью восемь беспилотников и ракету
22 декабря 2024, 08:12

Фото: iStock/e-crow

ПВО ночью отразила в Ростовской области комбинированную воздушную атаку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его словам, было сбито и подавлено восемь вражеских дронов и ракета. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Данные о последствиях на земле уточняются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#бпла
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Разведчики ВС России взяли пленных на северском участке фронта
22 декабря 2024, 08:06

Фото: iStock/Sinenkiy

Разведчики российской группировки войск «Юг» во время наступления боевых частей 6-й бригады российских сил произвели штурм опорного пункта ВСУ и взяли пленных на северском участке фронта. Об этом рассказал РИА Новости командир подразделения.
По его словам, российские военные воспользовались непогодой и тем, что противник не ждал бойцов ВС РФ на этом участке линии боевого соприкосновения. Пока украинские боевики вели наблюдение за штурмом на флангах, разведчики произвели штурмовой налет на одну из укрепленных позиций ВСУ.

Командир подразделения добавил, что после этого российские военнослужащие с пленными благополучно вернулись.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#бпла
#всу
#вс рф
#ракеты
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Беженец поведал о подвиге бойца РФ при освобождении Веселого Гая
РИА Новости: боец ВС России героически отстреливался до последнего патрона в ДНР
22 декабря 2024, 06:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В ходе освобождения села Весёлый Гай в ДНР российский боец героически отстреливался до последнего патрона, рассказал эвакуированный из населённого пункта беженец Александр.
Военнослужащие РФ вошли в село 14 декабря, освободив его от украинских войск, и по дороге забрали тело погибшего бойца.

«Потом мы одного парня забрали, убитого, 200-го, русского», — рассказал беженец РИА Новости.
По словам Александра, солдат сражался, несмотря на тяжёлые ранения. Он самостоятельно оказал себе медицинскую помощь, перевязал раны, но продолжал держать оборону до последнего. Даже после того, как силы покинули его, он держал связь с товарищами по рации и не сдавался до самого конца.

«И он взял рацию и сказал: мужики я уже все, я не могу, и умер», — рассказал Александр о последних моментах храброго бойца.
Ранее сообщалось, что во время зачистки Курахово в ДНР от украинских сил российские военнослужащие уничтожили группу польских наёмников.

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Польских боевиков нашли и уничтожили в ходе операции в ДНР
Купол: во время зачистки Курахово от ВСУ силы РФ уничтожили польских наемников
22 декабря 2024, 04:11

Фото: istockphoto/IherPhoto

Во время зачистки Курахово в ДНР от украинских сил российские военнослужащие уничтожили группу польских наёмников. Об этом сообщил заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии России с позывным Купол.
«Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», — пояснил Купол РИА Новости.
Он уточнил, что среди иностранных специалистов были замечены чернокожие военные и польские наёмники. Последние были ликвидированы в ходе зачистки территории.

Ранее «Радио 1» писало о том, как ВСУ жестоко расстреляли мирного жителя освобожденной Красногоровки в ДНР. Также известно, что российские бойцы всемером держали опорник в Волчанске Харьковской области в течение 22 дней.

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«Русофобский фон»: Россию обвинили в обстреле посольства Португалии в Киеве
Посольство РФ: Португальские СМИ русофобно искажают факты об ударе ВС РФ по Киеву
22 декабря 2024, 03:24

Фото: iStock/vadimrysev

Журналисты из Португалии нагнетают русофобский фон, искажают факты и пишут, что посольство их страны в Киеве повредил удар со стороны РФ. В посольстве России в Португалии отвергают эти обвинения — ущерб зданию дипмиссии Португалии причинила работа украинской системы ПВО.
Российская сторона опубликовала в Telegram-канале опровержение обвинения в адрес Москвы, подчеркнув, что российские вооружённые силы наносят удары исключительно по военным объектам.

«Так, по данным Министерства обороны России, 20 декабря этого года в украинской столице были поражены пункт управления СБУ, конструкторское бюро «Луч», занимающееся разработкой и производством ракетного вооружения, и позиции ЗРК Patriot. Это стало ответом на украинский обстрел Ростовской области с использованием американских и английских ракет ATACMS и Storm Shadow 18 декабря», — уточнялось в сообщении.
В диппредставительстве отметили, что украинская ПВО неоднократно демонстрировала свою неэффективность, что привело к разрушениям в городской черте.

Также было указано, что режим Владимира Зеленского размещает военные объекты и средства ПВО в густонаселённых районах, используя гражданскую застройку как живой щит.

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Российское посольство выразило обеспокоенность русофобской риторикой португальских СМИ, обвиняющих Москву в атаке на здание дипмиссии, и призвало к объективному освещению событий.

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#удар
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Орловскую область массово атаковали БПЛА ВСУ, загорелась нефтебаза
Губернатор Клычков: Орловская область подверглась масштабной атаке БПЛА, начался пожар
22 декабря 2024, 02:42

Фото: iStock/Dragon Claws

В Орловской области произошла массовая атака беспилотников на объект топливной инфраструктуры. По сообщению губернатора Андрея Клычкова, удар нанесли по нефтебазе в посёлке Стальной Конь. В результате атаки началось возгорание, которое оперативные службы пытаются локализовать.
Кадры атаки издалека можно увидеть на видео, которое выложили в канале Mash.



На месте происшествия виден масштабный пожар, атака беспилотников ВСУ всё ещё продолжается. Информация о жертвах и пострадавших пока отсутствует.

«На месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания», — написал губернатор Орловской области в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что над Орлом раздалась серия мощных взрывов.

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SHOT: в Орле прогремело около десяти глухих взрывов
22 декабря 2024, 02:02

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Орлом раздалась серия мощных взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.
Очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что в небе прозвучало около 10–12 глухих взрывов, а на окраинах города были видны яркие вспышки. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

В ночь с 21 на 22 декабря «Радио 1» передавало, что жители Казани сообщили о взрыве в районе жилого комплекса «Арт-Сити», расположенного недалеко от ЖК «Лазурные небеса», который ранее утром подвергся атаке беспилотников.

Днем 21 декабря сообщалось, что ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР.

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«Вели себя как нелюди»: в Курской области рассказали о расстрелах ВСУ мирных граждан
Хинштейн: жители села Плехово рассказали, как ВСУ расстреливали мирных граждан
22 декабря 2024, 01:53

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

В селе Плехово Суджанского района Курской области жители пережили ужасы оккупации Вооружёнными силами Украины. По словам очевидцев, которые пересказал врио губернатора российского региона Александр Хинштейн, украинские военные безжалостно расстреливали мирных граждан, не давая никаких объяснений.
Истории о жестоких расстрелах дошли до временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, когда тот посетил больницу, где проходят лечение трое выживших из села Плехово Суджанского района.

«Рассказывают, что оккупанты вели себя как нелюди: расстреливали мирных граждан безо всякого повода. (...) Трудно себе представить весь тот ужас, что им пришлось пережить», — отметил врио губернатора в своем Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что жителям удалось спастись лишь благодаря взаимной поддержке.

Сейчас освобождённое село возвращается к жизни, а пострадавшие получают необходимую помощь.

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