Пленный из ВСУ рассказал о бывшем командире, пытавшем солдат
Пленный из ВСУ Молчанович рассказал о бывшем командире, пытавшем солдат
Пленный военнослужащий 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Молчанович рассказал, как его бывший командир истязал солдат и вымогал деньги. Об этом пишет ТАСС.
По словам пленного, командир вымогал у бойцов средства путем психологического и физического насилия.
«Нам фотографию показывали, где он улыбается, а сзади у него на крыше распятый человек», — сообщил Молчанович.
Он заключил, что в настоящее время местонахождение этого командира неизвестно.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.