Пленный из ВСУ рассказал о бывшем командире, пытавшем солдат

11 июня 2025, 09:27

Пленный из ВСУ Молчанович рассказал о бывшем командире, пытавшем солдат

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пленный военнослужащий 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Молчанович рассказал, как его бывший командир истязал солдат и вымогал деньги. Об этом пишет ТАСС.





По словам пленного, командир вымогал у бойцов средства путем психологического и физического насилия.





«Нам фотографию показывали, где он улыбается, а сзади у него на крыше распятый человек», — сообщил Молчанович.

