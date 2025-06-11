Пленный из ВСУ рассказал о бывшем командире, пытавшем солдат

Пленный из ВСУ Молчанович рассказал о бывшем командире, пытавшем солдат
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пленный военнослужащий 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Молчанович рассказал, как его бывший командир истязал солдат и вымогал деньги. Об этом пишет ТАСС.



По словам пленного, командир вымогал у бойцов средства путем психологического и физического насилия.

«Нам фотографию показывали, где он улыбается, а сзади у него на крыше распятый человек», — сообщил Молчанович.

Он заключил, что в настоящее время местонахождение этого командира неизвестно.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Екатерина Коршунова

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