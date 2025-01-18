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Жители Франции и Великобритании воспринимают украинцев как людей второго сорта. Такое наблюдение сделал инспектор государственной пограничной службы Украины Александр Бычко.
Накануне Рождества группа украинских пограничников из шести человек, среди которых был Бычко, сдалась в плен России на границе с Белгородской областью, сообщает РИА Новости. Ранее он проходил подготовку за границей, на британской военной базе Warcope в графстве Камбрия и и в главном учебном центре сухопутных войск Франции Ла-Куртин.
Пленный отметил, что в Европе используются старые военные методы, которые невозможно применять в нынешних реалиях. Французы и англичане не умеют воевать в современных условиях и не имеют никакого представления о целенаправленном использовании беспилотных летательных аппаратов. Обучение на базе Warcope, по его словам, ничем не отличается от обычного курса молодого бойца.
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«Поездил, посмотрел Великобританию, Францию, как народ к нам относится — как к аборигенам, к какому-то низшему сорту такому. С этими британцами, европейскими государствами общего языка трудно найти», — рассказал украинец.
Пленный отметил, что в Европе используются старые военные методы, которые невозможно применять в нынешних реалиях. Французы и англичане не умеют воевать в современных условиях и не имеют никакого представления о целенаправленном использовании беспилотных летательных аппаратов. Обучение на базе Warcope, по его словам, ничем не отличается от обычного курса молодого бойца.
«Вся разница — что за границей», — с невесёлой усмешкой заключил Бычко.
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Александр Бойцов