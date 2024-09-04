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В освобожденной российскими бойцами Карловке были найдены флаги Саудовской Аравии. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на командира роты из легендарного батальона «Сомали» с позывным «Литвин».
«Не исключено, что на стороне ВСУ могут воевать наемники из Саудовской Аравии. Известно много случаев, когда боевики из этой страны сражались как в рядах ИГИЛ*, так и в рядах Аль-Каиды*, в том числе, в Сирии, и во времена чеченских конфликтов», — говорится в сообщении.
Однако авторы канала отмечают, что никакие наемники не смогли помешать российским бойцам из «Сомали» и других подразделений 51-й армии ВС РФ освободить Карловку от ВСУ. Теперь флаги Саудовской Аравии стали трофеями военных ВС РФ.
Ранее стало известно, что на территории Российской Федерации в Курской области воюют наемники из Новой Зеландии.
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*запрещенная в России террористическая организация
Элина Позднякова