Глава Минобороны Польши сказал украинцам призывного возраста уйти на родину воевать

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Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы призывного возраста должны вернуться на родину для участия в обороне страны.
В эфире радиостанции RadioZET он подтвердил эту позицию, кратко ответив «конечно, естественно» на вопрос ведущего о необходимости их возвращения.
В конце января кандидат в президенты Польши предлагал лишить украинцев детских пособий.
7 февраля стало известно, что польский порт вынудили убрать из своей акватории российский танкер. Решение было принято директором Морского управления Гдыни, так как судно «угрожает безопасности судоходства и выведено из эксплуатации». На выполнение решения порту дано три месяца.
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«Те, которые находятся в призывном возрасте», — подчеркнул он.
В конце января кандидат в президенты Польши предлагал лишить украинцев детских пособий.
7 февраля стало известно, что польский порт вынудили убрать из своей акватории российский танкер. Решение было принято директором Морского управления Гдыни, так как судно «угрожает безопасности судоходства и выведено из эксплуатации». На выполнение решения порту дано три месяца.
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Мария Моисеева