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Планы ВСУ захватить село Большое Солдатское в Курской области сорвались

ТАСС: ВСУ планировали взять контроль над селом Большое Солдатское в Курской области
Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировало оккупировать село Большое Солдатское в Курской области, однако попытка оказалась неудачной. Как сообщили в российских силовых структурах, штурмовая группа ВСУ была остановлена благодаря мощным ударам бойцов группировки «Север».
«Командование ВСУ ставило перед ними задачу по оккупации села Большого Солдатского. Но бойцы группировки «Север» нанесли мощное огневое поражение», — заявил собеседник ТАСС.
Уточняется, что эти сведения подтверждены допросами пленных.



Планы украинских сил включали в себя захват стратегически важного села, однако артиллерийские и авиационные удары сорвали их наступление. Попытка оказалась безуспешной, а действия российских подразделений предотвратили продвижение противника.

Ранее сообщалось, что огромное количество солдат ВСУ сдалось в плен в Курской области после провала контратаки.

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Огромное количество солдат ВСУ сдалось в плен в Курской области после провала штурма
ТАСС: солдаты ВСУ массово сдаются в плен в Курской области
07 января 2025, 04:59

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские силовые структуры сообщили о большом количестве украинских военных, сдавшихся в плен после неудачных попыток контратак в Курской области.
«Пленных взяли большое количество», — сказал собеседник ТАСС в российских силовых структурах.
Согласно данным Министерства обороны России, основные события развернулись 5 и 6 января, когда ВСУ предприняли несколько попыток штурма в направлении хутора Бердин и Большого Солдатского.

Попытка украинской контратаки 5 января была остановлена ударами артиллерии и авиации группировки войск «Север».

На следующий день ВСУ предприняли новую попытку прорыва, которая также была пресечена. Основные силы противника уничтожены на подступах к Бердину.

Потери украинских войск составили свыше 150 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая четыре танка, две боевые машины пехоты и 16 бронированных машин. Всего за сутки потери ВСУ составили до 485 человек, из которых четверо сдались в плен. Эти данные были предоставлены Министерством обороны России.

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#контрнаступление
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Турецкий канал выгнал ​депутата Украины из эфира ​из-за футболки с Путиным
Депутата Рады Гончаренко* сняли с эфира TRT World за футболку с Путиным
07 января 2025, 01:59

Фото: iStock/ Silent_GOS

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что ему запретили выступать в эфире турецкого телеканала TRT World из-за футболки с оскорбительной надписью в адрес президента России Владимира Путина.
По словам депутата, руководство канала неоднократно просило его сменить одежду, но он отказался и не вышел в эфир.

«Результат? Включение (в эфир) отменили», — возмутился Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Гончаренко* ранее неоднократно попадал в поле зрения российских правоохранительных органов. В мае 2023 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к 10 годам колонии за оправдание терроризма, возбуждение ненависти и распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что Киев сорвал переговоры по газу в Брюсселе. Еврокомиссия (ЕК) отменила встречу по вопросу транзита российского газа через Украину из-за отсутствия украинской делегации.

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*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
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#турция
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«Еще жизнеспособны»: офицер США раскрыл смысл контратаки ВСУ в Курской области
Дэвис: контратакуя в Курской области, ВСУ хотят шумихи в СМИ
06 января 2025, 22:55

Фото: istockphoto/undefined undefined

Контратакуя на курском направлении, боевики ВСУ хотят шумихи в СМИ, считает американский отставной офицер Дэниел Дэвис. Своим мнением он поделился на собственном YouTube-канале.
«Это, вероятно, одно из тех операций, которые уже предпринимались Украиной, особенно в этом году, для впечатления СМИ. Они (командование ВСУ — прим. ред.) хотят создать впечатление, что они еще жизнеспособны», — прокомментировал аналитик.
Бывший военный резюмировал, маловероятно, что данный шаг со стороны ВСУ приведет к хоть какому-то существенному продвижению.

Накануне, 5 января, ВСУ предприняли провальную попытку контрнаступления в Курской области с использованием двух танков, а также 12 боевых бронированных машин и прочей техники.

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#новости
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Основатель «Азова»* высказался за перемирие с РФ на любых условиях
Основатель «Азова»* Билецкий** поддержал перемирие с РФ на любых условиях
06 января 2025, 22:23

Фото: istockphoto/IherPhoto

Киеву было бы неплохо заключить перемирие с Россией, поскольку в этом нет ничего страшного, пишет «Лента.ру», цитируя основателя запрещенного в России «Азова»* Андрея Билецкого**, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
«Если будет перемирие, ничего катастрофического ровным счетом не произойдет, если мы не впадем в анархию», — цитируют журналисты командира штурмовиков ВСУ.
Он считает, что перемирие необходимо, если оно поможет в модернизации Украины. Боевик резюмировал, если конфликт завершится, то сохранится риск конфликтов внутри республики.

Перед этим стало известно, кто готов выступить посредником в переговорах России и Украины по урегулированию кризиса.

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#мир
#россия
#украина
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#переговоры
#новости
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Турция готова выступить посредником в переговорах по Украине
В МИД Турции готовы принять переговоры по конфликту на Украине
06 января 2025, 21:32

Фото: istockphoto/naumoid

Турецкая сторона готова принять переговоры по украинскому конфликту, заявили в МИД Турции. Об этом пишет РИА Новости.
«Турция всегда готова играть роль посредника в усилиях по достижению мира и вновь принять у себя возможные переговоры в рамках формата и параметров, которые будут взаимно согласованы сторонами. Однако, помимо этого, Турция не представила сторонам никакого конкретного плана», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве страны.
В турецком МИДе также отметили необходимость открытия пространства для дипломатического диалога, ведь конфликт продолжается уже четвертый год. Кроме того, дипломаты упомянули переговоры в Анталье и Стамбуле.

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#война
#сво
#переговоры
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В США назвали «симптом низкого морального духа» боевиков ВСУ
Берлетик: контратака под Курском подтвердила низкий моральный дух боевиков ВСУ
06 января 2025, 21:30

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Контратака со стороны ВСУ на курском направлении — «симптом низкого морального духа», заявил в соцсетях экс-морпех США Брайан Берлетик.
«Повторение неудачного политического трюка с использованием людей и техники, которых у Украины нет, — это симптом низкого морального духа и отчаянного желания искусственно его поднять, а не свидетельство того, что Украина сильна и мотивирована», — сказано в публикации.
В минувшее воскресенье, 5 января, в МО РФ доложили о попытке ВСУ остановить наступление ВС РФ в Курской области. Противник использовал два танка, 12 боевых бронированных машин и прочую технику.

Перед этим «Радио 1» опубликовало кадры уничтожения украинского танка Т-64 под Курском.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#курская область
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Участники провального контрнаступления ВСУ под Курском обратились к согражданам
Алаудинов: боевики провальной контратаки ВСУ призвали стрелять в работников ТЦК
06 января 2025, 21:14

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевики провального контрнаступления ВСУ на курском направлении обратились к соотечественникам, призвав «стрелять в ТЦКашников». Видеокадры опубликовал у себя в Telegram-канале командующий спецназом «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
«Стреляйте в ТЦКашников», — посоветовали пленные боевики ВСУ.

«Предлагаю вариант попроще: завязывайте с наркозависимым матерщинником», — гласит подпись Алаудинова к видео.
Перед этим Алаудинов рассказывал о том, как боевики ВСУ хотят повлиять на процесс возможных переговоров. Офицер подчеркнул, что победа в любом случае будет за Россией.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Эксперты все чаще высказывают предположения о возможном завершении конфликта в 2025 году.

В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда РФ выполнит все необходимые задачи и достигнет своих целей.

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#россия
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#курская область
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«К порядку»: Захарова призвала мир к реакции на удары Киева по ядерным объектам
МИД РФ призвал мир отреагировать на украинские атаки по ядерным объектам
06 января 2025, 20:25

Фото: istockphoto/Mordolff

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала мир, включая Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ), отреагировать на атаки со стороны Украины на Энергодар и Запорожскую АЭС. Слова дипломата опубликованы на сайте ведомства.
«Ожидаем объективных оценок и внятной реакции на этот счет со стороны руководства МАГАТЭ, тем более что атаки 5 января происходили буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства», — сказала Захарова.
Она выразила надежду, что у западных хозяев Владимира Зеленского хватит духу «призвать его к порядку», как минимум исходя из чувства самосохранения.

Перед этим стало известно, куда вызвали представителя российского посольства.

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«Скоро исчезнет»: пленный боевик ВСУ о конфликте на Украине
Пленный Золотухин: Украина скоро исчезнет с лица Земли из-за беспредела ТЦК
06 января 2025, 20:03

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украина с ее населением исчезнут с лица Земли, благодаря беспределу сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата — прим. ред.). Об этом заявил пленный боевик ВСУ Александр Золотухин в своем новогоднем обращении, которое опубликовал telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Желаю скорейшего завершения этого кровопролитного конфликта, в котором благодаря беспределу ТЦК истребляются до последнего все украинцы и Украина скоро исчезнет с лица Земли», — сказал Золотухин.
Пленник подчеркнул, что он, как и многие его соотечественники, был отправлен в зону боевых действий «в один конец».

Перед этим ирландский журналист Чей Боуз рассказал о действиях Владимира Зеленского, которые могут привести к еще большему количеству жертв среди украинцев.

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#конфликт
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