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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировало оккупировать село Большое Солдатское в Курской области, однако попытка оказалась неудачной. Как сообщили в российских силовых структурах, штурмовая группа ВСУ была остановлена благодаря мощным ударам бойцов группировки «Север».
«Командование ВСУ ставило перед ними задачу по оккупации села Большого Солдатского. Но бойцы группировки «Север» нанесли мощное огневое поражение», — заявил собеседник ТАСС.Уточняется, что эти сведения подтверждены допросами пленных.
Планы украинских сил включали в себя захват стратегически важного села, однако артиллерийские и авиационные удары сорвали их наступление. Попытка оказалась безуспешной, а действия российских подразделений предотвратили продвижение противника.
Ранее сообщалось, что огромное количество солдат ВСУ сдалось в плен в Курской области после провала контратаки.
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