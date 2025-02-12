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Переговоры по конфликту на Украине пройдут без участия киевского режима. Об этом журналистам RMF FM заявил польский депутат Пшемыслав Виплер.
«То, как закончится эта война, будет решаться в значительной степени за пределами Польши, за пределами Украины, может быть, за пределами Европы», — прокомментировал парламентарий.Виплер подчеркнул, что украинская республика «будет разрушена и изранена» в результате кризиса.
Президент России Владимир Путин предлагал Украине завершить боевые действия в июне 2024 года. Киевский режим не отреагировал на предложение российского лидера, а позже, в августе 2024 года, вторгся в Курскую область.
Ранее стало известно, кого задержали на Украине.
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Никита Кротов