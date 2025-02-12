В Польше высказались о переговорах по Украине

Владимир Зеленский не успел перестроиться под нового президента США Дональда Трампа и грядущее перемирие, так как слишком сильно ориентирован на предыдущего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил военный эксперт Андрей Кошкин. По его мнению, Запад может поставить бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на место Зеленского.