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Глава блока НАТО Марк Рютте не переживает на фоне контактов Вашингтона с Москвой. Об этом он заявил журналистам перед заседанием глав минобороны натовских государств в Брюсселе.
«Что касается контактов США и России, то США — это половина НАТО в объеме экономики. Поэтому я не переживаю, мы все являемся частью одного альянса», — прокомментировал Рютте соответствующий вопрос.Генсек Североатлантического альянса добавил, что считает необходимым обеспечить «устойчивый мир».
Ранее стало известно, что США хотят получить с Киева репарации при помощи полезных ископаемых.
На фоне российской спецоперации в Донбассе страны НАТО и Евросоюза стали оказывать Киеву всяческую поддержку, однако, похоже, Вашингтон решил предъявить чек за свою помощь.
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