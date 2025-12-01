В Петербурге предприниматель обманул ветерана СВО на 800 тысяч и скрылся
Полиция Петербурга задержала гендиректора строительной компании, который, по версии следствия, обманул участника СВО на 800 тысяч рублей, пообещав изготовить недорогой протез. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как оказалось, военный обратился в полицию после того, как «специалист» перестал выходить на связь. Предложение сделать современный протез по цене ниже рыночной оказалось схемой, а сам подозреваемый ранее уже привлекался за разбой.
Оперативники задержали 43-летнего руководителя компании, который признал, что потратил полученные средства на личные нужды. Фигурант заключён под стражу, следствие проверяет его причастность к другим возможным эпизодам мошенничества.
