В Ростовской области разыскивают вандалов, осквернивших могилы бойцов СВО

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Ростовской области вандалы осквернили могилы бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.



Отмечается, что неустановленные лица снесли надгробные кресты с мемориальными досками, а также повредили венки, цветы и государственные флаги на кладбище в городе Красный Сулин.

В настоящее время нарушителей разыскивают.

Следственные органы региона начали проверку инцидента и устанавливают все обстоятельства случившегося. В Красном Сулине назначены необходимые судебные экспертизы для выявления виновных.

Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов.

Анастасия Чинкова

