В Ростовской области разыскивают вандалов, осквернивших могилы бойцов СВО
В Ростовской области вандалы осквернили могилы бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
Отмечается, что неустановленные лица снесли надгробные кресты с мемориальными досками, а также повредили венки, цветы и государственные флаги на кладбище в городе Красный Сулин.
В настоящее время нарушителей разыскивают.
Следственные органы региона начали проверку инцидента и устанавливают все обстоятельства случившегося. В Красном Сулине назначены необходимые судебные экспертизы для выявления виновных.
Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов.
Читайте также: