В Петербурге музыкальную группу оштрафовали за песню про СВО

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В Санкт-Петербурге суд оштрафовал солиста группы Silver Machine за песню, посвящённую СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединённой пресс-службы судов города.
Музыканты выпустили композицию «Zа наших», посвящённую боевым действиям. В ней были обнаружены признаки возбуждения ненависти либо вражды и унижения человеческого достоинства.
В результате Приморский районный суд Петербурга назначил административный штраф в размере 20 тысяч рублей солисту коллектива Алексею Сидорову.
Уточняется, что песня представляет собой «сатиру с элементами сарказма», а текст композиции намекает на призывы к насилию и терроризму.
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В результате Приморский районный суд Петербурга назначил административный штраф в размере 20 тысяч рублей солисту коллектива Алексею Сидорову.
Уточняется, что песня представляет собой «сатиру с элементами сарказма», а текст композиции намекает на призывы к насилию и терроризму.
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Анастасия Чинкова