В Петербурге музыкальную группу оштрафовали за песню про СВО

Андрей Бочаров, прославившийся в нулевые в культовом юмористическом шоу «33 квадратных метра», сегодня живёт в России, активно высказывается на политические темы и критикует бывших коллег. Тем временем Михаил Шац* и Татьяна Лазарева** обосновались за границей и, по словам Бочарова, забыли, с чего начинали. Подробнее в материале «Радио 1».