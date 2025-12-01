В Новой Москве на улице взорвалась легковая машина
Во дворе жилого дома в Новой Москве произошёл взрыв автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент случился на Радужной улице, рядом с жилым комплексом «Град Московский». Легковая машина полностью загорелась. Информации о пострадавших на текущий момент нет. На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
Специалисты уже локализовали открытое горение. Эксперты изучают обстоятельства и выясняют причины взрыва. Для этого они осматривают место происшествия и опрашивают возможных свидетелей.
Ранее сообщалось о мощном взрыве в Каспийске, который серьёзно повредил 15 автомобилей и выбил окна в многоквартирном доме.
