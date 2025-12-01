На Урале водитель отвлекся на разговор и насмерть сбил ребёнка
В Свердловской области водитель Ford Fusion сбил девочку на пешеходном переходе. Подросток погиб. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.
Инцидент произошёл 1 декабря на улице Карла Маркса около 08:45 по местному времени. 14-летняя девочка вместе с другими школьниками переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Они направлялись к остановке школьного автобуса.
За рулём автомобиля находился 40-летний водитель. Предварительная информация показывает, что в момент наезда он разговаривал с пассажиром. 47-летний мужчина, ехавший в салоне, подтвердил это в ходе опроса. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
