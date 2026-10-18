Удары по логистике ВСУ, освобождение Великомихайловки и Малокатериновки и отражение атаки БПЛА: последние новости СВО на 18 октября
Российские войска минувшей ночью нанесли высокоточные удары по украинской логистике, а на линии фронта продолжили улучшать позиции сразу на нескольких направлениях. Российские военные освободили ряд населённых пунктов, поразили живую силу и технику ВСУ и сорвали попытки противника усилить оборону. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 1015 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Последствия атаки дронов на Петербург и ЛенобластьВ ночь на 18 октября беспилотники атаковали центр обработки данных VK в Ленинградской области. Как сообщили «Городским медиа» в компании соцсети, в настоящее время сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме.
Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о возгорании на Петербургском нефтяном терминале, начавшемся после налёта. Пожары на объектах гражданской инфраструктуры зафиксированы в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города.
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, обломки дронов упали на многоэтажку во Всеволожске и на частный дом под Кировском. Кроме того, они повредили линию электропередачи, что вызвало кратковременные перебои с электричеством. Всего в регионе сбили 126 беспилотников.
Собянин сообщил об уничтожении 76 БПЛА на подлёте к Москве
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВС РФ прошедшей ночью осуществили высокоточные удары по украинским логистическим центрам, портам и кораблям, задействованным в снабжении ВСУ. В Ровно поражён распределительный центр «Новой почты», где складировались и переправлялись грузы двойного назначения, включая комплектующие для беспилотников средней и большой дальности. Кроме того, был в ходе морского перехода в 30 километрах к востоку от одесского порта был ликвидирован сухогруз, перевозивший военные грузы и товары двойного назначения.
Ликвидация живой силы ВСУ в Запорожской областиОператоры разведывательных дронов группировки «Восток» зафиксировали в Запорожской области перемещение нескольких групп ВСУ. Украинские военные продвигались вдоль лесополос на квадроциклах и в пешем порядке, стараясь незаметно приблизиться к передовой. После уточнения маршрутов к операции присоединились расчёты ударных беспилотников из подразделения войск беспилотных систем ВС РФ.
Огонь охватил как боевые группы, двигавшиеся по маршрутам, так и квадроциклы, которые использовались для переброски личного состава. Точными ударами были уничтожены несколько отрядов ВСУ вместе с их транспортными средствами. Благодаря своевременному обнаружению противника удалось сорвать подход подкреплений к передовым позициям и не допустить усиления обороны на этом направлении.