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Удары по логистике ВСУ, освобождение Великомихайловки и Малокатериновки и отражение атаки БПЛА: последние новости СВО на 18 октября

Фото: Минобороны РФ

Российские войска минувшей ночью нанесли высокоточные удары по украинской логистике, а на линии фронта продолжили улучшать позиции сразу на нескольких направлениях. Российские военные освободили ряд населённых пунктов, поразили живую силу и технику ВСУ и сорвали попытки противника усилить оборону. Подробности — в материале «Радио 1».




Ночная работа ПВО

Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 1015 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.

Последствия атаки дронов на Петербург и Ленобласть

В ночь на 18 октября беспилотники атаковали центр обработки данных VK в Ленинградской области. Как сообщили «Городским медиа» в компании соцсети, в настоящее время сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о возгорании на Петербургском нефтяном терминале, начавшемся после налёта. Пожары на объектах гражданской инфраструктуры зафиксированы в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, обломки дронов упали на многоэтажку во Всеволожске и на частный дом под Кировском. Кроме того, они повредили линию электропередачи, что вызвало кратковременные перебои с электричеством. Всего в регионе сбили 126 беспилотников.

Собянин сообщил об уничтожении 76 БПЛА на подлёте к Москве
Собянин сообщил об уничтожении 76 БПЛА на подлёте к Москве

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

ВС РФ прошедшей ночью осуществили высокоточные удары по украинским логистическим центрам, портам и кораблям, задействованным в снабжении ВСУ. В Ровно поражён распределительный центр «Новой почты», где складировались и переправлялись грузы двойного назначения, включая комплектующие для беспилотников средней и большой дальности. Кроме того, был в ходе морского перехода в 30 километрах к востоку от одесского порта был ликвидирован сухогруз, перевозивший военные грузы и товары двойного назначения.

Ликвидация живой силы ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ
Операторы разведывательных дронов группировки «Восток» зафиксировали в Запорожской области перемещение нескольких групп ВСУ. Украинские военные продвигались вдоль лесополос на квадроциклах и в пешем порядке, стараясь незаметно приблизиться к передовой. После уточнения маршрутов к операции присоединились расчёты ударных беспилотников из подразделения войск беспилотных систем ВС РФ.

Огонь охватил как боевые группы, двигавшиеся по маршрутам, так и квадроциклы, которые использовались для переброски личного состава. Точными ударами были уничтожены несколько отрядов ВСУ вместе с их транспортными средствами. Благодаря своевременному обнаружению противника удалось сорвать подход подкреплений к передовым позициям и не допустить усиления обороны на этом направлении.

Успехи группировки войск «Север»

ВС РФ завершили ликвидацию заблокированного неприятеля на северо-востоке Харьковской области. Сейчас ВС РФ проводят мероприятия по поиску и нейтрализации разрозненных одиночных групп украинских военных. Кроме того, в Харьковской области поражены живые силы и техника механизированной и мотопехотной бригад, а также двух штурмовых полков ВСУ — в районах населённых пунктов Сосновка, Макарово, Великий Бурлук и Светличное. В Сумской области удары нанесены по формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Хотени и Бондаревщины.

Успехи группировки войск «Запад»

Бойцы группировки «Запад» укрепили свои позиции на передовой и в ходе активных наступательных действий установили контроль над населёнными пунктами Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области. Кроме того, минувшим днем поражены живые силы и техника двух механизированных и одной штурмовой бригад ВСУ в районах Андреевки (Харьковская область), а также Лозового, Карповки и Рубцов в Донецкой Народной Республике.

Успехи «Южной» группировки войск

Фото: Минобороны РФ
В ходе успешных военных операций подразделения «Южной» группы войск освободили населенный пункт Алексеево-Дружковка, который находится на территории Донецкой Народной Республики. Также нанесены удары по подразделениям механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Краматорска, Красного Молочара, Семёновки и Славянска Донецкой Народной Республики.

Успехи группировки войск «Восток»

Подразделения группировки «Восток» успешно продвигаются вперёд, расширяя зону контроля. Минувшим днём под контроль ВС РФ перешёл населённый пункт Великомихайловка в Днепропетровской области. Также были выведены из строя живая сила и техника десантно-штурмовых и аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Маломихайловки и Коломийцев (Днепропетровская область), Вольнянки, Терсянки и Ясной Поляны (Запорожская область).

Успехи группировки войск «Днепр»

Бойцы группировки «Днепр» решительными действиями освободили Малокатериновку в Запорожской области. В районах Орехова и Балабино поражены формирования двух механизированных бригад ВСУ, живая сила и техника противника.

Елена Генералова

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