Мэр Орла рассказал о последствиях падения беспилотников

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Несколько домов в двух районах Орла были повреждены в результате падения украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в телеграм-канале.
Мэр Орла отметил, что сейчас на месте падения беспилотного летательного аппарата работают оперативные службы регионального и городского силовых блоков. По предварительным данным, пострадавших нет, объем повреждений уточняется.
«Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется», – сообщил мэр.
Ранее сообщалось, что в Николаеве заметили идущие в сторону Херсона большие колонны техники ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак