В Петербурге задержали 70 человек, которые осуждали СВО и молились за успехи ВСУ
В Санкт-Петербурге задержали более 70 человек за участие в проукраинской группе, осуждавшей СВО и молившейся за успехи ВСУ и здоровье Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, участники действовали под видом религиозной организации «Школа единого принципа», созданной на Украине. На встречах они обсуждали военные события и молились за защиту различных областей от российской армии, а также за здоровье Зеленского и его команды.
Предполагаемым руководителем организации называют педагога Ольгу Даутову, главу Института управления образованием СПб АППО. В ходе рейда в Адмиралтейском районе задержанных опросили и отпустили, сейчас в отношении них проводится проверка по статье о дискредитации ВС РФ. В перспективе фигурантам может грозить до 10 лет колонии.
