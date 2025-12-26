В Петербурге задержали 70 человек, которые осуждали СВО и молились за успехи ВСУ

26 декабря 2025, 18:13

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В Санкт-Петербурге задержали более 70 человек за участие в проукраинской группе, осуждавшей СВО и молившейся за успехи ВСУ и здоровье Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.