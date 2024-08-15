В Харьковской области опознали насиловавшего женщину наемника ВСУ

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В Харьковской области опознали насиловавшего женщину наемника Вооруженных сил Украины из Франции. Об этом заявил заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк, пишет РИА Новости.
Пьяные французские наемники ворвались в дом жительницы харьковского села Глубокое, избили её и изнасиловали. Женщина несколько дней просидела в погребе, потому что боялась выйти наружу. Через неделю её вместе с матерью спасли военные ВС России.
По его словам, был установлен военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения. Сообщается, что ранее он принимал участие в боевых действиях в Ираке и Сирии. Помимо этого, мужчина был судим за домашнее насилие своей жены.
Против наемника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ «Изнасилование», части 3 статьи 359 УК РФ «Наемничество». Отмечается, что теперь ему грозит пожизненное заключение. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск второго соучастника преступления.
Ранее сообщалось, что друг командира ВСУ Ишкулова шокирован его участием в атаке на Курскую область. По его словам, он недоумевает, как можно было пойти на Курскую область. Мужчина пояснил, что в своем детстве они относились к РФ как к старшему брату. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По его словам, был установлен военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения. Сообщается, что ранее он принимал участие в боевых действиях в Ираке и Сирии. Помимо этого, мужчина был судим за домашнее насилие своей жены.
Против наемника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ «Изнасилование», части 3 статьи 359 УК РФ «Наемничество». Отмечается, что теперь ему грозит пожизненное заключение. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск второго соучастника преступления.
Ранее сообщалось, что друг командира ВСУ Ишкулова шокирован его участием в атаке на Курскую область. По его словам, он недоумевает, как можно было пойти на Курскую область. Мужчина пояснил, что в своем детстве они относились к РФ как к старшему брату. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова