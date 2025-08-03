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Над российским городом прогремела серия взрывов

Shot: Над Воронежем раздались взрывы, сработала система ПВО
Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Воронежем раздалась серия взрывов. Предварительно, система ПВО отражала атаку украинских беспилотников на окраине города. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.



Местные жители объяснили, что сначала в небе прозвучало от двух до пяти взрывов, позже их количество превысило десять штук. Грохот раздавался в разных частях города, при этом на окраине наблюдались яркие вспышки. БПЛА можно было заметить без труда — беспилотники летели на крайне малой высоте.

Аналогичные сообщения о взрывах поступили из села Новая Усмань.

Данных о разрушениях или жертвах пока не поступало.

Ранее сообщалось, что вечером 2 августа над регионами России и акваторией Чёрного моря силы ПВО за три с половиной часа ликвидировали 41 украинский беспилотник. Перехват дронов ВСУ осуществлялся с 20:00 до 23:25 по московскому времени.

Мария Моисеева

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