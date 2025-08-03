Над российским городом прогремела серия взрывов

03 августа 2025, 00:53

Shot: Над Воронежем раздались взрывы, сработала система ПВО

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Воронежем раздалась серия взрывов. Предварительно, система ПВО отражала атаку украинских беспилотников на окраине города. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.