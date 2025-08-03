Минобороны: Силы ПВО вечером сбили 41 БПЛА ВСУ над регионами России и Черным морем
Над регионами России и акваторией Чёрного моря силы ПВО за три с половиной часа ликвидировали 41 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Перехват дронов ВСУ осуществлялся с 20:00 до 23:25 по московскому времени.
Над Белгородской областью было уничтожено 19 БПЛА, над Чёрным морем — 9. Ещё 8 беспилотников сбито над Воронежской областью, 3 — над Курской областью и 2 дрона — над Брянской областью.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине наступит только тогда, когда Запад признает невозможность вступления страны в НАТО. По его словам, «мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы поймут, что Россия никогда не допустит размещения НАТО на своей западной границе – на территории Украины».
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