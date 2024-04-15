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В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

15 апреля 2024, 09:36
Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Взрывы прогремели в городе Херсоне, находящемся под контролем Вооружённых сил Украины. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщил украинский телеканал «Общественное».


Уточняется, что на тот момент воздушная тревога в регионе объявлена не была. Никаких подробностей более не приводится. Местные власти в лице областной военной администрации (ОВА) ситуацию также не комментировали. В предыдущий раз о взрывах в Херсоне сообщалось 11 апреля. Тогда российскими войсками был нанесён удар в районе городского железнодорожного вокзала.

В последнее время ВС РФ активно атакуют объекты украинской энергетической инфраструктуры. В том числе удары наносятся по объектам, снабжающим электричеством железнодорожный транспорт. Это затрудняет переброску частей ВСУ на разные направления.

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#железнодорожный
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#вс рф
#удар
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Российские бойцы под Соледаром захватили американский дрон-корректировщик
15 апреля 2024, 10:51

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военные группировки войск «Юг» сбили в районе Соледара беспилотник-крыло ВСУ RQ-20 Puma производства США. Он корректировал огонь американских гаубиц М777 по позициям отряда.
Как сообщил один из военнослужащих отряда «Ирбис» Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки, дрон получил повреждения, но его «мозговая начинка» уцелела, а потому он вполне пригоден для изучения российскими техническими специалистами. Не повреждёнными также остались модуль управления и блок камер.

В ближайшее время российские техники разберут и изучат аппаратуру. Это позволит выявить у дрона слабые и уязвимые места, что позволит ещё более эффективно бороться с подобными беспилотниками. Солдаты отмечают, что пока БПЛА RQ-20 Puma не был сбит, прицельный огонь по российским позициям не прекращался.

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#солдаты
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Украинских беженцев в Европе загнали в жесткие рамки
Польша и Германия думают над сокращением мер поддержки беженцев с Украины
15 апреля 2024, 10:48

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Германия и Польша обсуждают сокращение помощи украинским беженцам, передает РИА Новости.
По законопроекту, предложенному в Польше, планируется отменить единовременные выплаты и запретить временным мигрантам проживание у граждан.

Также вводятся новые условия для получения PESEL (цифровой идентификатор на 11 цифр). Все изменения вступят в силу с 1 июля текущего года.

Отношение местных жителей к украинцам также меняется. Только 61% граждан считают нужным продолжать прием беженцев.

Что касается ФРГ, страна приняла более 1,1 миллиона украинцев, но только 20% из них нашли работу.

Правительство Германии пока не приняло решений относительно беженцев из Украины.

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Российский снайпер ликвидировал солдата ВСУ с расстояния в несколько километров
ТАСС: российский снайпер сообщил, что уничтожил бойца ВСУ с расстояния в 3 км
15 апреля 2024, 10:23

Фото: iStock/Artem Zakharov

В ходе специальной военной операции российский снайпер уничтожил солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстоянии 3 км, сообщает ТАСС.
«В дальности работаем от 800 м до 3 км. Максимально взял дистанцию 3 км, подтвержденную, естественно», — сказал снайпер.
По его словам, в среднем снайперская деятельность в зоне спецоперации ведется на расстоянии от 300 м до 2 км.

15 апреля, сообщалось, что российские военнослужащие из добровольческого корпуса отряда «Ирбис» сбили американский беспилотник RQ-20 Puma под Соледаром. Военный отметил, что украинская сторона использовала беспилотный летательный аппарат для наведения огня гаубиц М777 на позиции Армии России.

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#беспилотник
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#всу
#вс рф
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Снайпершу с позывным «Виски» ликвидировали недалеко от Северска
15 апреля 2024, 09:55

Фото: iStock/Artem Zakharov

Снайперша из Украины Екатерина Шинкаренко с позывным «Виски» ликвидирована недалеко от Северска, пишет «Шепот фронта».
По данным издания, уроженка Краматорска служила в 53-й отдельной механизированной бригаде. Снайперша награждена орденом «За мужество» третьей степени, «Золотым крестом» и «Крестом доблести».

При этом, согласно украинским источникам, Шинкаренко была уничтожена в составе группы солдат ВСУ при отступлении из Авдеевки в феврале этого года. Их тела остались глубоко в тылу, без возможности эвакуации. Их удалось вернуть только на этой неделе.

Ранее сообщалось, что российские силы на полях спецоперации ликвидировали наёмников из США, Ирландии и Азербайджана. Подробнее в материале «Радио 1».

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Российским военнослужащим вручили денежные сертификаты за подбитые Leopard 2

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Австрийский полковник Рейснер: Россия нанесла тяжёлый удар по ВПК Украины
#россия
#вс рф
#всу
#наемники
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В России наградили бойцов за подбитые ими танки Leopard 2 в зоне СВО
Российским военнослужащим вручили денежные сертификаты за подбитые Leopard 2
15 апреля 2024, 09:28

Фото: istockphoto/dr_evil

Российским военным, уничтожившим в зоне проведения спецоперации танки Leopard 2, вручили денежные сертификаты. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Церемония вручения сертификатов состоялась в штабе Московского военного округа. Бойцы получили 500 тысяч рублей за уничтожение западной бронетехники в ходе боев на Купянском направлении.

Один из награжденных военных рассказал, что подбил британскую машину с первого выстрела. Расстояние, с которого цель была поражена, превысило 15 километров.

Прежде две группы бойцов ВС РФ получили боевые награды и денежные сертификаты от телеведущей Юлии Барановской и певца Григория Лепса. Военные были награждены осенью 2023 года.

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#россия
#награды
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#вс рф
#удар
#сво
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ВС РФ ударили по французским наемникам в Славянске
15 апреля 2024, 09:05

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

ВС России ударили по французским наемникам в подконтрольном Украине Славянске, пишет РИА Новости.
Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удар пришёлся по «располаге», где находились украинские артиллеристы и французы, «которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам».

По его словам, треть города перекрыта военными, ведется массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице. По предварительным данным, некоторые скорые прибыли из Павлограда.

В начале года сообщалось, что российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, в основе которых были французские наемники. Всего удалось уничтожить более 60 боевиков.

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#россия
#вс рф
#всу
#наемники
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Австрийский полковник Рейснер: Россия нанесла тяжёлый удар по ВПК Украины
15 апреля 2024, 08:52

Фото: istockphoto/Sviatlana Lazarenka

Военно-промышленный комплекс Украины понёс тяжёлые потери в ходе конфликта. В то же время, Россия постоянно наращивает темпы производства вооружений.
Об этом заявил полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Рейснер. В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung он отметил, что украинский ВПК практически полностью зависит от западной поддержки. Можно сказать, что Киев находится на жизнеобеспечении Запада. Военный эксперт указал, что это уже становится проблемой для союзников Украины, так как их собственные ресурсы тоже истощаются.

С другой стороны, Россия постоянно наращивает темпы производства вооружений и боеприпасов. Оборонно-промышленный потенциал РФ несравнимо выше, чем у Украины, которая просто не может существовать без западной поддержки, заключил Рейснер.

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#помощь
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Начальник войск РЭБ: ВС РФ могут включать терминалы Starlink в список целей
15 апреля 2024, 08:51

Фото: istockphoto/AntonMatveev

Потенциал российского оборонно-промышленного комплекса позволяет включать новые терминалы Starlink, используемые противником в зоне СВО, в список целей для воздействия. Об этом сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Юрий Ласточкин.
В интервью газете «Красная звезда» он отметил, что активное использование большого количества терминалов этой коммерческой системой практически во всех звеньях управления Вооружённых сил Украины (ВСУ) многократно подтверждено данными разведки. Ласточкин подчеркнул, что вопрос легитимности передачи технологий коммерческой системы одной из воюющих сторон — это продолжение темы двойных стандартов и лицемерия внешней политики США.

Использование противником коммерческих диапазонов частот противоречит всем международным стандартам и создаёт определённые трудности, продолжил начальник войск РЭБ. Однако имеющийся научно-технический потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет оперативно включать новые объекты в перечень целей для воздействия, заключил Юрий Ласточкин.

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#сша
#интервью
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МО РФ: Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ с помощью корректируемых бомб
15 апреля 2024, 08:26

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Экипажи Су-34 российских Военно-космических сил уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Для поражения цели были использованы корректируемые бомбы.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве также уточнили, что, кроме командного пункта противника, многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 также поразили скопление живой силы противника.

Отмечается, что для атаки использовались неуправляемые авиационные бомбы ОДАБ-500, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такой модуль позволяет самолётам наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения, не входя в зону поражения средств ПВО противника.

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#истребители
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