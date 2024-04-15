В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

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Взрывы прогремели в городе Херсоне, находящемся под контролем Вооружённых сил Украины. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщил украинский телеканал «Общественное».
Уточняется, что на тот момент воздушная тревога в регионе объявлена не была. Никаких подробностей более не приводится. Местные власти в лице областной военной администрации (ОВА) ситуацию также не комментировали. В предыдущий раз о взрывах в Херсоне сообщалось 11 апреля. Тогда российскими войсками был нанесён удар в районе городского железнодорожного вокзала.
В последнее время ВС РФ активно атакуют объекты украинской энергетической инфраструктуры. В том числе удары наносятся по объектам, снабжающим электричеством железнодорожный транспорт. Это затрудняет переброску частей ВСУ на разные направления.
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Александр Бойцов