В подконтрольном ВСУ городе в ДНР закрыли все школы

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В контролируемом ВСУ городе Славянск в Донецкой Народной Республики (ДНР) отменены все масштабные мероприятия, закрыты школы, об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на соответствующее распоряжение мэра Вадима Ляха.
«Власти города Славянск Донецкой области запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, подразумевающие собрания людей», — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что эти меры были предприняты на фоне ухудшения ситуации с безопасностью. Занятия в школах и других учебных заведениях проводятся дистанционно.
Ранее эксперт Института мировой военной и экономической стратегии НИК ВШЭ Николай Новик заявил, что взятие под контроль города Часов Яр позволит российским войскам позволит применять дальнобойную артиллерию в отношении таких Дружовки, Славянска и Краматорска.
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Александр Климов