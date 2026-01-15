В Подмосковье действует 75 мер поддержки контрактников и членов их семей
В Подмосковье для контрактников Вооружённых сил России предусмотрен обширный набор материальных и социальных льгот. Также в регионе действуют целевые программы, направленные на поддержку членов их семей.
Всего для военнослужащих и их близких дейстувуют 75 видов помощи, из которых 32 осуществляются на областном уровне. В их числе — безвозмездные услуги соцобслуживания для ветеранов, а также возможность пройти реабилитацию в трёх крупнейших восстановительных центрах Московской области. Со всем перечнем преференций можно ознакомиться на официальном сайте уполномоченного по правам человека в регионе. Для удобства также работает специальный навигационный сервис на портале государственных услуг области.
Лица, заключившие контракт на военную службу в Подмосковье, имеют право на федеральные компенсации, единовременную материальную помощь от региона и комплексную социальную защиту. Для иностранных граждан, зачисленных в ряды ВС РФ, действует упрощённый и ускоренный порядок получения российского гражданства.
Дополнительные гарантии предоставляются и семьям военнослужащих. Например, близким контрактников помогают с трудоустройством в случае возможного сокращения на рабочем месте. Дети военнослужащих получают льготы при зачислении в ведущие университеты страны, обеспечиваются бесплатным питанием в школах и имеют первоочередное право на место в детских садах.
Размер ежемесячного денежного содержания определяется занимаемой должностью и воинским званием. В частности, для рядового состава выплаты стартуют от 204 тысяч рублей, для сержантов — от 232 тысяч рублей, а для заместителей командиров взвода — от 242 тысяч рублей. Кроме основного оклада предусмотрены дополнительные надбавки и премии за выполнение боевых задач, включая вознаграждение за уничтожение вражеской техники.
Подробная информация доступна на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии: +7 495 990 7777.
