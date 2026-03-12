В Подмосковье действует масштабная программа поддержки контрактников и их семей
Контрактники ВС РФ и их семьи могут воспользоваться широким перечнем мер поддержки, которые действуют в Московской области. Всего в регионе предусмотрено 75 видов помощи, из них 32 реализуются только на уровне Подмосковья.
В частности, ветеранам доступны бесплатные услуги соцобслуживания, а также лечение в трёх крупнейших реабилитационных центрах области. Полный список льгот размещён на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Московской области. Также найти нужную информацию можно через специальный навигационный сервис на региональном портале госуслуг.
Военнослужащие, подписавшие контракт на службу в Подмосковье, получают федеральные выплаты, разовую материальную поддержку и социальные гарантии. Иностранцы, поступившие на службу в ВС РФ, могут оформить гражданство России в упрощённом порядке.
Поддержка распространяется и на семьи бойцов: им помогают с трудоустройством, дети получают бесплатное школьное питание, приоритет при зачислении в детские сады и преимущества при поступлении в российские вузы.
Размер выплат зависит от должности и звания: рядовые получают от 204 тысяч рублей, сержанты — от 232 тысяч, замкомандиров взводов — от 242 тысяч рублей. Предусмотрены также дополнительные надбавки и премии за выполнение боевых задач.
Подробнее ознакомиться с действующими в регионе льготами можно на сайте контракт.мо и по телефону горячей линии: +7 495 90-77-77.
