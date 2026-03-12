В Подмосковье действует масштабная программа поддержки контрактников и их семей

12 марта 2026, 17:18

оригинал Фото: iStock/zim286

Контрактники ВС РФ и их семьи могут воспользоваться широким перечнем мер поддержки, которые действуют в Московской области. Всего в регионе предусмотрено 75 видов помощи, из них 32 реализуются только на уровне Подмосковья.