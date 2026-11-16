В Подмосковье кураторы приказали подростку поджечь релейный шкаф

16 ноября 2026, 20:13

В Подмосковье на подростка завели дело после поджога релейного шкафа

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Подмосковье задержали учащегося местной школы, который по указанию неизвестных лиц поджег распределительный шкаф подачи питания на перегоне Люберцы — Панки Рязанского направления Московской железной дороги. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.