В Подмосковье кураторы приказали подростку поджечь релейный шкаф
В Подмосковье задержали учащегося местной школы, который по указанию неизвестных лиц поджег распределительный шкаф подачи питания на перегоне Люберцы — Панки Рязанского направления Московской железной дороги. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.
По предварительным данным, подросток выполнял указания неизвестных кураторов из мессенджера, которые оказывали на него психологическое давление и шантажировали. Школьник облил горючей смесью релейный шкаф, поджег его зажигалкой и скрылся. Нижняя часть металлического корпуса частично обгорела.
Как отметили в полиции, инцидент не отразился на графике движения поездов. Личность правонарушителя установили. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
По данным СК, подростка вовлекли в совершение преступления через чат-бот знакомств «Дайвинчик/Leo» в Telegram, где он, полагая, что общается с девушкой, вступил в переписку с неизвестным лицом. Впоследствии организаторы представились сотрудниками спецслужб и склонили молодого человека к противоправным действиям. По уголовному делу проводятся допросы, обыски и экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также на выявление лиц, склонивших подростка к противоправному поведению, добавили в СК.
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