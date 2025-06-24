В Подмосковье мигранты украли гуманитарную помощь бойцам СВО и попали на видео

Фото: iStock/Jovanmandic

В Подмосковье мигранты украли гуманитарную помощь для участников СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Блокнот Россия 18+» .



Инцидент произошел в одном из подмосковных торговых центров. На опубликованных кадрах можно заметить, как две женщины достают вещи из корзины с гуманитарной помощью, складывают их в сумку и уходят.



Установить личности преступниц удалось благодаря камере наблюдения. До этого волонтеры начали замечать, что корзина с вещами для бойцов СВО стала пустеть еще до отправки.

Ранее сообщалось, что в Саратове семья мигрантов захватила квартиру жены участника СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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