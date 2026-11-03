В Подмосковье набирают будущих операторов дронов
Центр специальной подготовки «Витязь» продолжает набор на курс управления мультироторными беспилотниками в Московской области.
На обучение приглашают граждан России старше 16 лет с полным общим образованием. Занятия проходят очно. Программа рассчитана на 126 часов, из них 112 часов лекций и практики слушатели осваивают за 14 дней. В день учеба занимает до восьми академических часов по 50 минут.
Будущие операторы изучают воздушное право, порядок согласования полетов и ограничения на использование воздушного пространства. В программу входят основы навигации, аэродинамики и метеорологии, а также устройство беспилотников и правила работы с ними.
Слушателей учат планировать маршруты, готовить документы для органов управления воздушным движением и загружать полетные задания в бортовые системы. На практике они оценивают погоду, проверяют технику, запускают дроны и управляют ими с наземной станции. Преподаватели объясняют, как действовать при нештатной ситуации и искать аппарат после аварийной посадки.
После итоговой аттестации выпускники получат квалификацию оператора беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 кг включительно. Центр выдаст им свидетельство о профессии рабочего или должности служащего.
После обучения желающие смогут заключить контракт на службу в зоне СВО. Контрактникам в Подмосковье предоставляют форму, питание и жилье, компенсируют дорогу, помогают с документами и обеспечивают круглосуточное сопровождение. Условия службы и требования к кандидатам доступны на официальном сайте центра «Витязь».
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