В Подмосковье нашли обломки сбитого дрона ВСУ

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva
В Калининском районе Подмосковья были обнаружены обломки сбитого ночью украинского дрона, сообщили в РИА Новости.
Фрагменты сбитого дрона ВСУ были обнаружены в лесополосе Калининского района.
Также в Чёрном море были уничтожены два безэкипажных катера, принадлежащие ВСУ. Беспилотные надводные аппараты направлялись в сторону Новороссийска. Об этом сообщили в военном ведомстве.
Ранее в России была представлена новая система защиты от беспилотников. Разработчики этой системы вдохновлялись дирижаблями.
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«По предварительным данным, в результате их падения на землю никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений. Утром 3 июля министерство обороны РФ сообщило, что ночью в трех регионах страны сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о Московской, Брянской и Белгородской областях», — сообщили в издании.
Также в Чёрном море были уничтожены два безэкипажных катера, принадлежащие ВСУ. Беспилотные надводные аппараты направлялись в сторону Новороссийска. Об этом сообщили в военном ведомстве.
Ранее в России была представлена новая система защиты от беспилотников. Разработчики этой системы вдохновлялись дирижаблями.
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Мира Полтева