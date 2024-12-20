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В Бронницкой больнице запустили в работу цифровой маммограф

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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В поликлинике Бронницкой больницы начал работу новый цифровой маммограф. По данным пресс-службы подмосковного Минздрава, на новом оборудовании планируют проводить более 20 исследований за смену.
«Цифровое оборудование позволяет проводить качественную и точную диагностику. Врачи получают детальное и качественное изображение, а значит, и более точные результаты исследования. Так, в поликлинике Бронницкой больницы заработал новый маммограф. На его закупку было направлено более 20 млн рублей», – сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.



В ведомстве напомнили, что пройти маммографию можно по направлению врача. Запись на приём – через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

Как отметили в министерстве, жительницам Московской области старше 40 лет, не проходившим исследование более двух лет, доступна самозапись на маммографическое исследование.

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#больница
Жители Каширы смогут дистанционно проконсультироваться у кардиолога МОНИКИ
20 декабря 2024, 19:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Жители сёл и деревень, которые обслуживаются в фельдшерско-акушерских пунктах Каширской больницы, смогут получить в ФАП консультацию кардиолога. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Приём в режиме телемедицинской консультации проведёт врач одного из ведущих медицинских учреждений Подмосковья – Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского. Для этого необходима предварительной запись у фельдшера, который тоже будет участвовать в консультации. Нужно подготовить небольшой перечень предварительных обследований, чтобы кардиолог мог лучше понять ситуацию, и обратиться к фельдшеру ФАП для записи», – уточняется в сообщении.
Перечень обязательных обследований включает ЭКГ и биохимический анализ крови на липиды. Пациентам с гипертонией дополнительно нужны данные мониторинга артериального давления. Помимо этого, желательно иметь результаты ЭХО-КГ.

У пациентов с аритмией должны быть при себе ещё и данные Холтеровского мониторирования.

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Около 100 медиков принимают детей и взрослых в новой поликлинике в Балашихе
20 декабря 2024, 16:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Балашихе начала работу новая поликлиника на 670 посещений в смену для взрослых и детей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Принимать пациентов будут около 100 медиков.
«Это не только терапевты и педиатры, но и узкопрофильные специалисты - онкологи, неврологи, кардиологи, офтальмологи, оториноларингологи, эндокринологи, урологи-андрологи и другие. Поликлиника оснащена современным оборудованием, в том числе маммографом, флюорографом и рентген-аппаратом», - рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В поликлинике работает отделение реабилитации для маленьких пациентов, которые перенесли различные заболевания. Физиотерапевтический кабинет, кабинеты лечебной физкультуры и массажа оснащены оборудованием для магнитотерапии, лазеротерапии, УЗ-терапии, электрофореза и других процедур. В здании организованы зоны комфортного ожидания, установлена современная навигация.

Поликлиника расположена по адресу: Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, улица Саввинская, дом 1В.

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#балашиха
#дети
#врачи
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Врачи НИКИ детства провели выездные осмотры более 300 юных каширян
20 декабря 2024, 15:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Врачи НИКИ детства провели выездной приём в поликлинике Каширской больницы. Маленьких пациентов осмотрели нефролог, невролог, аллерголог, пульмонолог, а также врач ультразвуковой диагностики, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Осмотры и обследования прошли 56 детей. Девять из них получили направления на дальнейшие консультации и дообследование. Выездная бригада работала не только в кабинетах поликлиники, но и в мобильном комплексе. Там можно было пройти УЗИ внутренних органов, сдать анализы, исследовать функцию внешнего дыхания. По итогам осмотров врачи дали родителям конкретные рекомендации.
«Медики НИКИ детства – это узкие специалисты, которые необходимы для консультаций в тяжёлых случаях для постановки диагноза. Помимо этого, врачи ведут диспансерную группу детей, нуждающихся в регулярном наблюдении. В течение года специалисты регулярно приезжали к нам раз в три месяца. Всего обследования прошли более 300 детей, – рассказала заместитель главврача Каширской больницы Татьяна Пономарёва.
Как отметили в пресс-службе, такие выезды помогают сократить время на диагностику и избежать длительных ожиданий. Каширская больница планирует и дальше взаимодействовать с региональными медучреждениями.

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#здоровье
#здравоохранение
#ники детства
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#московская область
#дети
#кашира
#врачи
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В Перу родился первый в мире ребёнок, который был выращен вне тела женщины
20 декабря 2024, 14:44

Фото: iStock/ jordi magrans

В Перу в Лиме родился первый в мире ребёнок, который зачат с использованием уникальной технологии, которая связывает клеточные разработки и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), сообщила американская биотехнологическая компания Gameto.
«Gameto <...> объявила о рождении первого в мире человека с использованием технологии Fertilo <...>, которая позволяет созревать яйцеклеткам вне организма», — говорилось в сообщении на сайте дистрибьютора пресс-релизов Business Wire.

Подчёркивалось, что роды проходили в клинике Санта-Исабель в Перу. Для технологии Fertilo использовались молодые клетки яичников, чтобы воссоздать естественный процесс созревания яйцеклетки в лабораторных условиях.

В сообщении обращалось внимание, что данный процесс заменяет 80 процентов гормональных инъекций, которые необходимы при классическом ЭКО.

Ранее сообщалось, что медицинские работники Видновской больницы достали монету из пищевода годовалого малыша.

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#эко
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Нарколог Холдин предупредил об опасном воздействии конфет с запахом алкоголя
20 декабря 2024, 11:43

Фото: istockphoto.com/Moussa81

Конфеты с алкоголем, а также различные десерты и напитки с ароматами спиртных коктейлей таят в себе угрозу для здоровья людей, особенно — для молодого поколения. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Сладости и напитки с запахом и вкусом алкоголя, воссозданном при помощи ароматизаторов, могут стать для подростков первым шагом к знакомству с настоящим алкоголем. Другими словами, подросток, который пил чай «с ароматом коньяка» и ел конфеты или мороженое со вкусом алкогольного коктейля, гораздо легче согласиться попробовать настоящий спиртной напиток, чем тот, кто не знаком с этими вкусами», — сказал Виталий Холдин.
Кроме того, ароматизаторы, которые используют для воссоздания запаха спиртных напитков, могут вызвать аллергию. Поэтому людям, склонным к аллергическим реакциям, не рекомендуется употреблять продукты с такой «отдушкой».

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#алкоголь
#здоровье
#минздрав мо
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Жительница Подмосковья 76 лет проходила с бусиной в слуховом проходе
20 декабря 2024, 11:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бусину, потерянную 76 лет назад, нашли врачи амбулатории «Южная» Видновской больницы в ухе у 81-летней пациентки, пришедшей на профилактический осмотр, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе профосмотра женщина пожаловалась на долговременное снижение слуха в правом ухе. Отоларинголог обнаружил там серную пробку, а когда удалили её, заметил в слуховом проходе инородный предмет.

«Проведя промывание уха для удаления серной пробки, я с помощью отоскопа вновь осмотрел слуховой проход и обнаружил там поблескивающий предмет. С помощью специального крючка извлек инородный предмет, оказавшийся фрагментом ожерелья. Когда пенсионерка увидела его, то с удивлением отметила, что потеряла эту бусину в пятилетнем возрасте», — рассказал оториноларинголог Рауль Тен.
Он добавил, что несмотря на многолетнее пребывание инородного предмета в ухе, ни слуховой проход, ни барабанная перепонка не пострадали. Теперь женщина прекрасно слышит, а найденную бусину она забрала на память.

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#медицина
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Подмосковные врачи рассказали, как распознать обморожение
19 декабря 2024, 22:40

Фото: iStock / dvulikaia

Долгое воздействие низкой температуры зимой может привести к нарушению кровообращения и повреждению тканей. Об этом предупредили врачи Дзержинской больницы.
«Нужно принять срочные меры и обратиться за медицинской помощью при потери чувствительности в поражённой области и при изменении цвета кожи. Она может стать бледной, красной или синей. При сильном обморожении человек может не испытывать боли», – говорится в телеграм-канале медучреждения.
Чтобы избежать обморожения, нужно отдавать предпочтение многослойной свободной одежде, плотно поесть перед выходом на улицу и не употреблять алкоголь. Замёрзнув, надо как можно скорее зайти в помещение и согреться горячим напитом.

Подмосковные врачи также напомнили, что у детей переохлаждение происходит гораздо быстрее, чем у взрослых. О развивающемся обморожении может свидетельствовать лишь внезапная бледность кожи.

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В Видном из пищевода младенца извлекли монету
19 декабря 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы достали монету из пищевода годовалого малыша. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой доставили ребёнок, который случайно проглотил монету во время игры. Проведённая диагностика подтвердила наличие инородного предмета в пищеводе перед входом в желудок.
«Родители отреагировали грамотно. Не давая малышу еды и питья, они сразу обратились в больницу. Мультидисциплинарная бригада решила извлечь инородный предмет через пищевод. С помощью специальных щипцов на эндоскопе под видеоконтролем врачи осторожно достали монету. Операция проводилась под наркозом», – рассказала детский врач-хирург Виктория Мирошникова.
Сейчас мальчик уже выписан домой.

Как отметили в министерстве, длительное нахождение инородного тела в пищеводе может вызвать воспаление, некроз и перфорацию пищевода. Если ребёнок проглотил инородный предмет, нельзя извлекать его самостоятельно. Необходимо сразу обратиться к специалистам.

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#подмосковье
#московская область
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#врачи
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Стало известно, сколько людей переедают в Новый год
65% москвичей признались в переедании на новогодних каникулах
19 декабря 2024, 13:40

Фото: iStock/Andrei Lishakov

Больше половины москвичей признались в переедании на новогодних каникулах, больше обычного в праздники съедают 65% опрошенных. К соответствующим выводам пришли аналитики ADG group. При этом, как отмечается, треть москвичей планируют потратить на готовку четыре часа, еще треть — два часа, а каждый десятый — больше шести часов.
«Почти три четверти москвичей (69%) не могут представить себе новогодний стол без салата «Оливье», каждый третий (33%) – без селедки под шубой, еще 16% опрошенных – без холодца. Эти же блюда участники исследования чаще других планируют покупать в магазине, а не готовить самостоятельно в этом году», — пишет «Газета.Ru», которая ознакомилась с результатами опроса.
В то же время врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, как избежать набора лишнего веса во время праздничных каникул. В беседе с «Известиями» специалист отметила, что для этого нужно не готовить много еды, чтобы избежать переедания, не пить много алкоголя и соблюдать трехразовый режим питания.
«Важно добавить физическую активность, чтобы избежать набора веса. И это необязательно тренировки в зале. Подойдут как обычные прогулки на улице, так и другие занятия, например, можно покататься на коньках или на лыжах. Главное — не проводить все праздники дома за столом», — заключила врач.
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