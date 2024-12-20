В Бронницкой больнице запустили в работу цифровой маммограф

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В поликлинике Бронницкой больницы начал работу новый цифровой маммограф. По данным пресс-службы подмосковного Минздрава, на новом оборудовании планируют проводить более 20 исследований за смену.
«Цифровое оборудование позволяет проводить качественную и точную диагностику. Врачи получают детальное и качественное изображение, а значит, и более точные результаты исследования. Так, в поликлинике Бронницкой больницы заработал новый маммограф. На его закупку было направлено более 20 млн рублей», – сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
В ведомстве напомнили, что пройти маммографию можно по направлению врача. Запись на приём – через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.
Как отметили в министерстве, жительницам Московской области старше 40 лет, не проходившим исследование более двух лет, доступна самозапись на маммографическое исследование.
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Лора Луганская