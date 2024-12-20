Жители Каширы смогут дистанционно проконсультироваться у кардиолога МОНИКИ

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Жители сёл и деревень, которые обслуживаются в фельдшерско-акушерских пунктах Каширской больницы, смогут получить в ФАП консультацию кардиолога. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Приём в режиме телемедицинской консультации проведёт врач одного из ведущих медицинских учреждений Подмосковья – Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского. Для этого необходима предварительной запись у фельдшера, который тоже будет участвовать в консультации. Нужно подготовить небольшой перечень предварительных обследований, чтобы кардиолог мог лучше понять ситуацию, и обратиться к фельдшеру ФАП для записи», – уточняется в сообщении.Перечень обязательных обследований включает ЭКГ и биохимический анализ крови на липиды. Пациентам с гипертонией дополнительно нужны данные мониторинга артериального давления. Помимо этого, желательно иметь результаты ЭХО-КГ.
У пациентов с аритмией должны быть при себе ещё и данные Холтеровского мониторирования.
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