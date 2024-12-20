Около 100 медиков принимают детей и взрослых в новой поликлинике в Балашихе

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Балашихе начала работу новая поликлиника на 670 посещений в смену для взрослых и детей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Принимать пациентов будут около 100 медиков.
«Это не только терапевты и педиатры, но и узкопрофильные специалисты - онкологи, неврологи, кардиологи, офтальмологи, оториноларингологи, эндокринологи, урологи-андрологи и другие. Поликлиника оснащена современным оборудованием, в том числе маммографом, флюорографом и рентген-аппаратом», - рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В поликлинике работает отделение реабилитации для маленьких пациентов, которые перенесли различные заболевания. Физиотерапевтический кабинет, кабинеты лечебной физкультуры и массажа оснащены оборудованием для магнитотерапии, лазеротерапии, УЗ-терапии, электрофореза и других процедур. В здании организованы зоны комфортного ожидания, установлена современная навигация.
Поликлиника расположена по адресу: Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, улица Саввинская, дом 1В.
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Лора Луганская