Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении

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Российские штурмовики нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника на Донецком направлении», — заявили в оборонном ведомстве.После того как ракет были запущены, экипажи согрешили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» ВС РФ отразила две атаки ВСУ в районе Клещеевки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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