В Подмосковье перечислили социальные гарантии для участников контрактной службы
В Московской области для контрактников Вооружённых сил РФ и их близких действует обширная система социальной помощи. Всего предусмотрено 75 мер поддержки, из которых 32 осуществляются на региональном уровне.
Контрактникам, помимо федеральных выплат и единовременных пособий, предоставляются дополнительные социальные гарантии. Иностранные граждане, заключившие контракт на военную службу, могут получить гражданство России по упрощённой процедуре.
В регионе особое внимание уделяется ветеранам боевых действий. Для них доступны бесплатные социальные услуги, а также лечение и реабилитация в трёх крупных реабилитационных центрах Подмосковья. Перечень действующих льгот можно найти на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области и в специальном разделе на региональном портале госуслуг.
Поддержка оказывается и семьям военнослужащих. Им помогают с трудоустройством, а детям предоставляют бесплатное питание в школах и право на внеочередное зачисление в детсады. Члены семей контрактников также могут рассчитывать на льготные условия поступления в вузы.
Размер денежного содержания зависит от должности. Рядовые получают от 204 тысяч рублей в месяц, сержанты — от 232 тысяч рублей, а заместители командиров взводов — от 242 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены премии и дополнительные выплаты за выполнение боевых задач.
Подробную информацию о поступлении на контрактную службу и действующих мерах поддержки можно узнать на портале контракт.мо или по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.
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