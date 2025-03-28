ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода

Сегодня в полдень райская столица Таиланда пережила мощный природный катаклизм. Землетрясение магнитудой 7,7, эпицентр которого находился в соседней Мьянме, разрушило сразу несколько высотных зданий. Под завалами находятся люди. Подробности – в материале «Радио 1».