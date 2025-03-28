ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода

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Сотрудники УФСБ задержали двух жителей Белгородской области и гражданина Украины при попытке незаконного вывоза военной продукции за границу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, передает РИА Новости.
«УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность группы лиц, причастных к контрабанде продукции военного назначения», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что два сотрудника белгородской коммерческой организации вместе с украинцем, проживающим в Польше, хотели вывезти через таможенную границу ЕАЭС продукцию военного назначения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Всех троих задержали, им грозит до 10 лет тюрьмы.
ФСБ РФ предотвратила теракт в одном из административных зданий Москвы. Задержан ранее судимый мужчина. Он сообщил, что в феврале этого года был завербован украинскими спецслужбами.
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Элина Позднякова