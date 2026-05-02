Над Челябинской областью перехватили украинский БПЛА

02 мая 2026, 19:54

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что на территории региона предотвратили попытку пролёта беспилотного летательного аппарата. Об этом он написал в ​MAX.





Текслер призвал местных жителей сохранять спокойствие и бдительность. Он посоветовал доверять только официальным источникам информации.

«Уважаемые жители! На территории Челябинской области предотвращена попытка пролёта БПЛА. На данный момент режим «Беспилотная опасность» снят», — написал он.