В Подмосковье продолжается программа для ветеранов СВО «Герои Подмосковья»

25 ноября 2025, 10:16

оригинал Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

В Подмосковье продолжают реализовывать региональный проект «Герои Подмосковья», который помогает участникам боевых действий получить новую профессию и выстроить карьеру в госструктурах или бизнесе.





Участник программы, ветеран СВО Алексей Потапенок поделился, что обучение заметно расширило его профессиональные и личные возможности. По его словам, за время учебы он освоил работу с федеральными, региональными и муниципальными проектами — от разработки до внедрения.



«Освоил новые инструменты аналитики, выявил роли и задачи команды, принципы ее построения и функционирования. Это поможет мне в решении конкретных задач», — отметил Потапенок.