В Подмосковье продолжается программа для ветеранов СВО «Герои Подмосковья»
В Подмосковье продолжают реализовывать региональный проект «Герои Подмосковья», который помогает участникам боевых действий получить новую профессию и выстроить карьеру в госструктурах или бизнесе.
Участник программы, ветеран СВО Алексей Потапенок поделился, что обучение заметно расширило его профессиональные и личные возможности. По его словам, за время учебы он освоил работу с федеральными, региональными и муниципальными проектами — от разработки до внедрения.
«Освоил новые инструменты аналитики, выявил роли и задачи команды, принципы ее построения и функционирования. Это поможет мне в решении конкретных задач», — отметил Потапенок.Он подчеркнул, что проект повлиял не только на его компетенции, но и на самоощущение. Отдельно ветеран выделил работу над эмоциональной устойчивостью: обучение помогло ему эффективнее справляться со стрессом и пересмотреть личные ориентиры. В дальнейшем он планирует развивать управленческие навыки и применять их на муниципальном или региональном уровне.
Чтобы присоединиться к программе, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, подготовить эссе, пройти тестирование и собеседование. Успешные кандидаты смогут обучиться и пройти стажировку в региональных органах власти.