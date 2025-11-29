В Подмосковье продолжается программа «Герои Подмосковья» для ветеранов СВО
В Московской области продолжается работа регионального проекта «Герои Подмосковья», направленного на поддержку ветеранов боевых действий и их дальнейшее трудоустройство в государственных и коммерческих структурах.
Программа ориентирована на развитие профессиональных компетенций и адаптацию боевого опыта к гражданской сфере. Участники осваивают инструменты финансового планирования, бюджетирования и механизмы привлечения инвестиций, что расширяет их возможности для карьерного роста.
Для участия необходимо подать заявку на официальном сайте проекта, подготовить эссе, пройти тестирование и собеседование. Кандидаты, успешно прошедшие отбор, смогут пройти обучение и стажировку в региональных органах власти.
