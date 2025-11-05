В Подмосковье продолжается реализация проекта «Герои Подмосковья»

05 ноября 2025, 17:14

оригинал Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Московской области продолжается реализация образовательного проекта «Герои Подмосковья», направленного на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции и их адаптацию к гражданской жизни. Программа помогает ветеранам развивать управленческие навыки и выстраивать карьеру в органах государственной и муниципальной власти.