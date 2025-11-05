Достижения.рф

В Подмосковье продолжается реализация проекта «Герои Подмосковья»

оригинал Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Московской области продолжается реализация образовательного проекта «Герои Подмосковья», направленного на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции и их адаптацию к гражданской жизни. Программа помогает ветеранам развивать управленческие навыки и выстраивать карьеру в органах государственной и муниципальной власти.



Слушатели изучают основы финансового планирования, бюджетирования и регионального управления, что позволяет им быстрее адаптироваться и успешно применить полученные знания в гражданской сфере.

Обучение построено по модульной системе и включает четыре этапа. Между ними участники проходят стажировки в органах власти под руководством наставников — представителей правительства Московской области, депутатов Госдумы и Мособлдумы, а также глав муниципалитетов. Такой формат помогает участникам получить практический опыт и понять особенности работы государственных структур.

Для участия в программе необходимо заполнить анкету на официальном сайте, приложить эссе, пройти тестирование и собеседование. По итогам отбора лучшие кандидаты смогут пройти обучение и стажировку в органах власти региона.

Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0