В Подмосковье продолжается реализация проекта «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжается реализация образовательного проекта «Герои Подмосковья», направленного на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции и их адаптацию к гражданской жизни. Программа помогает ветеранам развивать управленческие навыки и выстраивать карьеру в органах государственной и муниципальной власти.
Слушатели изучают основы финансового планирования, бюджетирования и регионального управления, что позволяет им быстрее адаптироваться и успешно применить полученные знания в гражданской сфере.
Обучение построено по модульной системе и включает четыре этапа. Между ними участники проходят стажировки в органах власти под руководством наставников — представителей правительства Московской области, депутатов Госдумы и Мособлдумы, а также глав муниципалитетов. Такой формат помогает участникам получить практический опыт и понять особенности работы государственных структур.
Для участия в программе необходимо заполнить анкету на официальном сайте, приложить эссе, пройти тестирование и собеседование. По итогам отбора лучшие кандидаты смогут пройти обучение и стажировку в органах власти региона.
