В Подмосковье проходит обучение ветеранов по программе «Герои Подмосковья»
В Московской области реализуется образовательный проект «Герои Подмосковья», направленный на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции и их адаптацию к гражданской жизни. Программа помогает ветеранам освоить управленческие навыки и построить карьеру в структурах государственной и муниципальной власти.
Одной из ключевых особенностей проекта стала система наставничества: в ней участвуют представители правительства региона, депутаты и главы муниципалитетов. Наставники сопровождают участников на всех этапах обучения, проводят лекции, семинары и практические занятия, направленные на развитие профессиональных компетенций.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что программа станет серьёзной поддержкой для бойцов СВО, поможет им получить востребованные знания и навыки. По его словам, в регионе особенно нужны ответственные и целеустремлённые специалисты, а ветераны, обладающие силой характера и лидерскими качествами, смогут успешно проявить себя в гражданской сфере.
Для участия необходимо заполнить анкету на официальном сайте, приложить эссе, пройти тестирование и собеседование. Лучшие кандидаты смогут пройти обучение и стажировку в органах власти Подмосковья.
Читайте также: