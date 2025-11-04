В Подмосковье проходит обучение ветеранов по программе «Герои Подмосковья»

04 ноября 2025, 09:32

оригинал Фото: istockphoto / Anna_Anikina

В Московской области реализуется образовательный проект «Герои Подмосковья», направленный на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции и их адаптацию к гражданской жизни. Программа помогает ветеранам освоить управленческие навыки и построить карьеру в структурах государственной и муниципальной власти.