В Подмосковье прошло празднование 10-летия Росгвардии с концертом и награждением
27 марта Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации отметила 10-летие со дня образования. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Торжественное мероприятие собрало свыше 250 участников: руководство и личный состав ведомства, кадетов, курсантов, представителей Правительства региона и Московской областной Думы.
Руководитель ГУРБ Московской области Кирилл Карасев выступил с поздравительной речью от имени Губернатора Андрея Воробьёва. Он вручил сотрудникам спецподразделений заслуженные награды и отметил их верность долгу, высокий профессионализм и безупречную службу.
Кирилл Анатольевич подчеркнул важную роль ведомства в обеспечении общественной безопасности и правопорядка как в Подмосковье, так и в зоне проведения специальной военной операции. Завершило торжество выступление ансамбля песни и пляски дивизии имени Дзержинского. Концерт подарил присутствующим яркие эмоции и заряд бодрости.
