В Подмосковье проведут акции памяти погибших волонтёров Ковалёва и Соколова
Молодёжка Народного фронта до 16 августа организует в 75 регионах России мемориальную акцию. Она будет посвящена памяти волонтёров ОНФ Николая Ковалёва и Давида Соколова, погибших при исполнении гуманитарной миссии.
В рамках акции пройдут фотовыставки, мастер-классы, кинопоказы и «Марафон добрых дел».
Медик гуманитарной миссии Молодёжки Народного фронта Николай Ковалёв с позывным «Чапай» и координатор по СМИ регионального исполкома Народного фронта в ДНР Давид Соколов с позывным «Тюр» погибли 16 августа 2024 года. В их автомобиль на мосту в Глушковском районе попал снаряд ВСУ. Добровольцы помогали вывозить мирных жителей из Курского приграничья. Президент России Владимир Путин посмертно наградил их орденами Мужества.
«В парках, скверах и на общественных пространствах 75 регионов страны развернутся тематические площадки. Будут установлены мемориальные стенды с портретами героев и фотовыставка работ Соколова, который увлекался фотографией. Волонтёры проведут для желающих мастер-классы по первой помощи в память о Ковалёве, который был инструктором по тактической медицине. Пройдут также показы фильма об их подвиге», – рассказали организаторы акции.В нескольких регионах наставники проекта по социализации подростков «Тренер» проведут для воспитанников уроки мужества. Они расскажут о героях-волонтёрах.
16 августа в 10 часов в городах по всей стране пройдёт возложение цветов к стихийным мемориалам и зажжение памятных свечей. В Донецке планируется отдельная памятная церемония с участием близких и родных героев.
Памятные мероприятия состоятся и в Московской области. Так, в Химках 16 августа пройдёт торжественное возложение цветов к стихийному мемориалу. Это станет символом уважения и благодарности героям, отдавшим жизни ради помощи другим.
Фотовыставку работ Давида Соколова откроют в городе Ступино. Фотографии запечатлели жизнь и работу волонтёра. Это позволит всем желающим ближе познакомиться с его творчеством и увлечением.
Местные волонтёры обучат жителей основам первой помощи в память о Николае Ковалёве. Аналогичные мероприятия состоятся в Павловском Посаде, городе Пушкино.
А в Орехово-Зуеве запланирована «Неделя добрых дел». Местные волонтёры отправят помощь нуждающимся и семьям участников спецоперации.