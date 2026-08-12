В Подмосковье проведут акции памяти погибших волонтёров Ковалёва и Соколова

12 августа 2026, 15:41

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Молодёжка Народного фронта до 16 августа организует в 75 регионах России мемориальную акцию. Она будет посвящена памяти волонтёров ОНФ Николая Ковалёва и Давида Соколова, погибших при исполнении гуманитарной миссии.





В рамках акции пройдут фотовыставки, мастер-классы, кинопоказы и «Марафон добрых дел».



Медик гуманитарной миссии Молодёжки Народного фронта Николай Ковалёв с позывным «Чапай» и координатор по СМИ регионального исполкома Народного фронта в ДНР Давид Соколов с позывным «Тюр» погибли 16 августа 2024 года. В их автомобиль на мосту в Глушковском районе попал снаряд ВСУ. Добровольцы помогали вывозить мирных жителей из Курского приграничья. Президент России Владимир Путин посмертно наградил их орденами Мужества.

«В парках, скверах и на общественных пространствах 75 регионов страны развернутся тематические площадки. Будут установлены мемориальные стенды с портретами героев и фотовыставка работ Соколова, который увлекался фотографией. Волонтёры проведут для желающих мастер-классы по первой помощи в память о Ковалёве, который был инструктором по тактической медицине. Пройдут также показы фильма об их подвиге», – рассказали организаторы акции.